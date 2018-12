Horas antes de ser asesinado, la pareja de Sharis Cid habría tenido una disputa con un DJ en una fiesta

Sergio relata haber escuchado algunas detonaciones que no podía asegurar se trataran de disparos: "No puedo precisar cuántas ya que fueron muy rápidas. Como en esta ciudad estaban echando cuetes (pirotecnia), fue que supuse que eran cuetes".

Después de ver a Brandon alterado, Sergio, que es licenciado en derecho, explica en la declaración que salió para ver qué estaba ocurriendo: “Fue cuando vi a mi cuñado a bordo de su vehículo (…) me acerqué a ver cómo estaba pero ya no se movía y tenía sangre en la cara, lo que me impactó mucho. Enseguida me metí a la casa y fue que les dije a todos los demás que había pasado algo muy malo, le habían dado de balazos a mi cuñado Isaías Gómez”.