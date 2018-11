"Flaca balacearon a Isaías": así le relató a la policía la cuñada de Sharis Cid el asesinato de su hermano

Antes del asesinato , ocurrido la tarde del domingo 30 de septiembre, Isaías tuvo una reunión a las 11:00 am con su hermana Edelmira Gómez (quien era la apoderada legal del hotel) y su socio Cuauhtémoc Velázquez para “platicar cuestiones” del negocio y su administración.

La hermana de Isaías declaró además que Sharis estaba muy alterada y gritando: “¡Hagan algo, tienen qué salvarlo!”. La súplica de la actriz fue repetida en varias ocasiones, pero los paramédicos le informaron a Edelmira que no podían hacer nada por Isaías, pues ya no presentaba signos vitales, “pero que la señora (Sharis) no lo entendía porque estaba muy alterada”, le dijeron los paramédicos.