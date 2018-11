Brandon Peniche escapó del asesino de su "suegro" luego de que le apuntara con un arma

La tarde del 30 de septiembre de 2018, el actor Brandon Peniche se vio cara a cara con la muerte, cuando el pistolero que le arrebató la vida a su "suegro", el empresario Isaías Gómez, le apuntó con un arma de fuego mientras intentaba escapar de la escena del crimen. Así lo testificó el actor y conductor ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato, en una declaración a la que Univision Entretenimiento tuvo acceso.

Ese domingo, Peniche "estaba terminando de subir las maletas (a la camioneta), (cuando) mi suegra (la actriz Sharis Cid) recibió una llamada de Isaías, quien le dijo que estaba por llegar, que le abrieran la puerta. Para esto, le pidió a Sergio Cid quien es hermano de mi suegra, que abriera la puerta del garaje (...) De hecho, Sergio, abrió de inmediato la puerta del garaje" y se regresó al interior de la residencia.

La escena del crimen en fotos: el asesinato de Isaías Gómez, la pareja de Sharis Cid Cargando galería



“ No pasó ni un minuto cuando escuché unos tronidos, pero no supe qué eran si 'cuetes' (cohetes) o disparos. Se escucharon muy fuertes, pero al principio creí que eran 'cuetes' (cohetes) y enseguida se escuchó otro ruido extraño, como un golpe seco y salí a la calle para ver qué pasaba porque me di cuenta de que Isaías no entraba a la casa. Una vez que me asomo, veo el carro de Isaías, el cual es un vehículo Audi, color negro, con placas de circulación del Estado de Morelos; estaba afuera de la puerta del garaje, con dirección al interior. Además, se escuchaba un sonido como de fricción de metal contra el piso. Me llamó la atención y por eso decidí salir a ver qué pasaba”, declaró.

“Traté de acercarme más, para ver qué pasaba y vi que el carro de Isaías estaba parado en la puerta de la casa y, a un lado del carro, del lado de la puerta del conductor, había una motocicleta tirada en el piso recostada sobre su lado derecho, pero como que estaba debajo del vehículo de Isaías", recordó. En ese momento, específicamente, no vi dónde estaba Isaías y vi que había un muchacho que estaba como atorado entre la moto y el vehículo. Pensé que se trataba del conductor de la motocicleta y lo primero que pensé fue que Isaías había atropellado al muchacho de la moto".

Ignorando qué pasaba, "me iba a acercar a ayudarlo (...) me di cuenta de que estaba como atorado de un pie entre la moto que estaba tirada. Cuando caminaba hacia él y ya estando a un metro y medio aproximadamente, vi como el sujeto traía un arma de fuego en una de sus manos. Con ella me apuntó”.

Al darse cuenta de que había un hombre armado, Brandon Peniche regresó al interior de la casa donde se estaban hospedando. Poco tiempo después, volvería a salir a la calle y sería la primer persona en ver a Isaías Gómez abatido dentro de su automóvil: “Me encontré a Sergio (Cid, hermano de Sharis) y le dije que me habían apuntado con un arma y que estaban aventando balazos. Luego, me esperé para salir por lo que habría pasado como un minuto aproximadamente cuando vuelvo a salir a la calle para ver qué había pasado con Isaías y una vez que llegué a su vehículo me di cuenta que estaba adentro, recostado de su lado derecho, por lo que al ver esto le hablé y no respondió. Me metí a la casa para pedir ayuda y sacar unas toallas”.

De acuerdo con su testimonio oficial, le avisó al resto de personas que estaban en la casa lo que estaba pasando. “Cuando salí de la casa ya iba mi suegra (Sharis Cid) conmigo, nos dirigimos al vehículo para tratar de ayudar a Isaías, pero me percaté que sobre su lado derecho se le veía la ropa manchada de sangre, por lo que entre mi suegra y yo comenzamos a tratar de brindarle los primeros auxilios, luego llegó la hermana de Isaías, de nombre Edelmira Gómez López”.

El actor de 32 años aseguró en su declaración que después de 10 minutos fue cuando llegó la ambulancia, pero no hubo nada que hacer, pues Isaías Gómez había fallecido debido a los múltiples impactos de bala que recibió.

Como ya lo había dicho Brandon Peniche a Univision Entretenimiento a principios de este mes, en su declaración recalcó que él no vio la cara del asesino. “El agresor fue un motociclista, que llevaba un casco. Obviamente no lo vi. Yo ni lo presencié”, expuso en su declaración ministerial. “Todo fue tan rápido que no pude ver características del mismo, a parte llevaba un casco color negro”.

Lo que si detalló fue las características del arma de fuego con la que le apuntó. “Recuerdo que la pistola con la que apuntó era de color negra y era tipo escuadra. Quiero agregar que de la impresión, no recuerdo cómo (el agresor) iba vestido ya que esto pasó muy rápido”, insistió.

Peniche se mostró sorprendido con el asesinato del empresario Isaías Gómez ya que durante los tres días que convivió con él en San Miguel de Allende Guanajuato, donde ocurrieron los hechos, todo fluyó con normalidad y en todo momento vio tranquilo a la pareja de Sharis Cid.

Estas son las últimas fotos del esposo de Sharis Cid con su cuñado, antes de ser asesinado Cargando galería



Según Brandon, hijo del actor mexicano Arturo Peniche, el 28 de septiembre llegó a la casa-hospedería a la que tres días antes habían arribado Sharis Cid e Isaías Gómez, en San Miguel de Allende, para afinar los últimos detalles de la inauguración de su Hotel de Cantera y Plata, que sería el sábado 29.

“ En la inauguración hubo mucha gente, algunos conocidos, otros no, ya que eran amigos y familiares de Isaías y de su socio Cuauhtémoc Velázquez. Todo estuvo tranquilo. Yo no me percaté de que hubiera ocurrido algún problema. En ningún momento del evento noté a Isaías preocupado o nervioso, incluso puedo decir que estaba muy feliz porque ese era su sueño”, narró.

El evento oficial de la inauguración, declaró Brandon Peniche, terminó a las 23:00 del sábado 29 de septiembre. Sin embargo, el festejo continúo con un grupo más pequeño, integrado por “mi esposa, familiares y amigos de Isaías. Nos fuimos a un bar, ubicado en la zona centro de esta ciudad”, refiriéndose a San Miguel de Allende, donde rindió su declaración. Aproximadamente a las 2:00 de la mañana, se regresaron a la casa donde se estaban hospedando.

El domingo 30 de septiembre, Brandon Peniche se despertó alrededor de las 10:30 de la mañana y junto a su esposa Kristal Cid y otros familiares, decidieron caminar por San Miguel de Allende. Isaías Gómez no los acompañó porque según les dijo Sharis Cid, el empresario había salido temprano hacia el hotel.



“Aproximadamente a las 16:00 en compañía de mi suegra Sharis Cid, mi esposa y Rosario, la abuela de mi esposa, acudimos al hotel a buscar a Isaías. Una vez que llegamos al hotel, me percaté que ahí estaba Edelmira quien es hermana de Isaías, estaba Cuauhtémoc (...) en el área de restaurante había más gente, pero no sé quiénes eran, ya que no los conozco”, aseguró.

El actor estimó que permanecieron en el inmueble durante una hora aproximadamente. “Retirándonos del hotel, aproximadamente entre las 17:00 y 17:20 horas, Isaías nos dijo que nos adelantáramos a la casa a alistar las maletas que él terminaría de ver unas cosas en el hotel y enseguida nos alcanzaba", detalló.

Peniche, en su declaración ministerial, aseguró que conocía a Isaías Gómez desde hace unos seis años aproximadamente por ser pareja sentimental de María del Rosario Cid Pérez, verdadero nombre de su suegra Sharis Cid.

Hasta el momento, por el asesinato de Isaías Gómez hay dos arrestados: Hector Jasso, pareja de Edelmira Gómez y quien fuera detenido el pasado 12 de octubre, además de César N de 42 años, quien fue aprehendido hace unos días en la Ciudad de México por ser señalado como presunto coautor del asesinato de Isaías Gómez, las investigaciones continúan.

También te puede interesar: