Whoopi Goldberg fue duramente criticada luego de sus polémicos comentarios sobre el holocausto

La presentadora del programa 'The View' de ABC Whoopi Goldberg se encontró envuelta en la polémica luego de que el lunes 31 de enero insistiera en que el Holocausto “no se trataba de raza”.

El debate giraba en torno a la obra 'Maus' y su prohibición en una escuela de Tennessee. La novela habla de los campos de concentración y representa a los judíos como ratones y a los nazis como gatos.

Goldberg dijo estar sorprendida de que la desnudez en la obra fuera catalogada como inapropiada para niños, pero que no se sensibilizaran por el asesinato de seis millones de personas, en lo que dijo fue un acto de inhumanidad.

“Si vas a hacer esto, entonces seamos sinceros al respecto. Porque el Holocausto no se trata de raza. No, no se trata de raza. (…) No lo es. Se trata de la inhumanidad del hombre hacia otro hombre”.

Después de eso, también dijo que se trataba de dos grupos de gente blanca, por lo que no era exactamente sobre supremacía blanca.

Críticas a los comentarios de Whoopi Goldberg



Los comentarios de la también actriz fueron abordados de forma rápida por organizaciones, personajes de la farándula y gente en Internet que condenó por ofensivos.

Y a pesar de que ella luego comunicó en Twitter una disculpa por sus palabras, al señalar que en realidad tuvo que haber dicho que el holocausto se trató tanto de raza e inhumanidad, sus primeras declaraciones siguieron siendo criticadas.

"En el programa de hoy dije que el Holocausto 'no se trata de raza, sino de la inhumanidad del hombre hacia el hombre'. Debería haber dicho que se trata de ambas. El pueblo judío de todo el mundo siempre ha contado con mi apoyo y eso nunca cesará. Lamento el daño que he causado".

Reacción en redes por dichos de Whoopi Goldberg

Luego de las declaraciones de la famosa de 66 años, las críticas y respuestas de la gente no se dejaron esperar, como la del activista e influencer israelí Hen Mazzig, quien publicó una serie de tuits en contra de lo dicho por Goldberg.

“¿Es en serio? Mi familia judía fue puesta en campos de concentración. ¿Cómo puedes ser tan desdeñoso con el asesinato de 6 millones de judíos únicamente porque eran judíos?”.



También la directora ejecutiva del grupo de vigilancia StopAntisemitism, Liora Rez usó su cuenta de Twitter para condenar los comentarios de la famosa al señalar que todo lo que los nazis hicieron fue “para garantizar la pureza de la raza aria”.

“Seis millones de judíos fueron gaseados, muertos de hambre y masacrados porque se nos consideraba una raza inferior. Que Goldberg minimice nuestro trauma y sufrimiento al afirmar que pertenecemos a una clase privilegiada es el epítome de blanquear y engañar a los judíos, y debe detenerse”.



Los fans en la red social también comentaron sobre la disculpa de Goldberg y aunque muchos la apreciaron, le señalaron que aún debe mejorar en su forma de expresarse y de ver la realidad.

“Pensar antes de hablar te aliviaría de tener que disculparte por lastimar a aquellos que han pasado por suficientes cosas”.