Maquillaje

Top model desprecia a maquillista mexicana en la Semana de la Moda en NY : ¿Arruinó su rostro?

Una maquillista mostró la mala experiencia que tuvo al trabajar con una modelo en la semana de la moda en Nueva York, pues aseguró que ella la insultó porque no le estaba gustabando su look.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Lili Diaz's profile picture
Por:Lili Diaz
Video Esta novia se desmaquilló camino a su boda, ¿tenía razón o era un berrinche?

Las aprendices y maquillistas expertas suelen grabar y compartir en redes sociales cómo es su trabajo. Aunque parezca sencillo y muy creativo, en ocasiones pueden encontrarse con situaciones incómodas al punto de no saber cómo reaccionar, como le ocurrió a la siguiente maquillista mexicana.

Maquillista mexicana sufre rechazo de top model en NY Fashion Week

PUBLICIDAD

El pasado 15 de septiembre, en la cuenta de TikTok @dcstudiomx, una joven reveló que asistió a la semana de la moda en Nueva York para trabajar como maquillista en el evento, lo cual la había emocionado. Ella explicó que una modelo se sentó para que la maquillara y, con gusto, comenzó a aplicar los productos.

Inició colocando primer en sus párpados para darle más vida a las sombras. Mientras hacía su trabajo, mencionó que el look que estaba realizando ya lo había practicado, pues los diseñadores se lo habían enseñado.

Aunque ella sentía que estaba haciendo un buen trabajo, la modelo lucía molesta e incómoda. En un momento, la modelo "ya no aguantó", se levantó de la silla y se alejó, dejando a la maquillista en shock.

"Literalmente se para y se va. Volteé a ver de inmediato a mi líder y le comenté que se había ido sin una gota de base, sin las pestañas aplicadas y estaba gritando, no sabía que estaba pasando. Me dijeron que me retirara mi cartera de brochas y que me saliera en ese momento de ahí, no sabía qué estaba pasando", fueron parte de sus palabras.
@dcstudiomx

Ustedes que hubieran hecho🥹? #loquecallamoslosmaquillistas #chismesito #salondebellezaaguascalientes

♬ sonido original - DC Studio MX·Ags

Más sobre Videos Virales

Cangrejo le roba una cámara a un buzo bajo el mar: Trató de hacer un videblog
0:58

Cangrejo le roba una cámara a un buzo bajo el mar: Trató de hacer un videblog

Cultura Pop
Así son los taxis autónomos, que se manejan solos: el video de una joven sorprendida se hace viral
1:56

Así son los taxis autónomos, que se manejan solos: el video de una joven sorprendida se hace viral

Cultura Pop
Niño se lleva un dulce de una tienda sin permiso y su mamá le da una lección de honestidad
0:57

Niño se lleva un dulce de una tienda sin permiso y su mamá le da una lección de honestidad

Cultura Pop
Mujer estadounidense evita que migrantes latinos sean deportados: Así los ayudó en una redada
1:00

Mujer estadounidense evita que migrantes latinos sean deportados: Así los ayudó en una redada

Cultura Pop
Usan genes de mamuts para crear 'ratones lanudos': ¿Podrán revivir animales extintos?
0:59

Usan genes de mamuts para crear 'ratones lanudos': ¿Podrán revivir animales extintos?

Cultura Pop
¿Qué es la Teoría de marzo y por qué está provocando pánico en TikTok?
0:52

¿Qué es la Teoría de marzo y por qué está provocando pánico en TikTok?

Cultura Pop
Canadienses y mexicanos le cambian el nombre al café americano, ¿es venganza por el Golfo de México?
0:44

Canadienses y mexicanos le cambian el nombre al café americano, ¿es venganza por el Golfo de México?

Cultura Pop
Organizan carnaval con temática de ‘El juego del calamar’: El Líder era el más animado bailando
0:48

Organizan carnaval con temática de ‘El juego del calamar’: El Líder era el más animado bailando

Cultura Pop
Jóvenes organizan cena de cumpleaños a su mamá y ella las rechaza: Video causa debate
1:02

Jóvenes organizan cena de cumpleaños a su mamá y ella las rechaza: Video causa debate

Cultura Pop
Ballena jorobada supuestamente se tragó un bote con turistas, ¿el video es real o un montaje?
0:55

Ballena jorobada supuestamente se tragó un bote con turistas, ¿el video es real o un montaje?

Cultura Pop


La joven añadió que, cuando encontró a la modelo, ella estaba llorando porque, en su opinión, la base que le habían aplicado era muy blanca y la hacía sentirse como un fantasma, por lo cual la insultó con palabras altisonantes. En su defensa, la protagonista del video mencionó nuevamente que nunca le aplicó la base.

Tras tranquilizarla, la maquillista reveló que una colega suya, que es estadounidense, terminó el look y, al final, ella solo ayudó sosteniendo la luz para que pudiera finalizar el trabajo.

Video crea debate en TikTok

El clip rápidamente se volvió viral con más de 11 millones de vistas, generando un intenso debate. Algunas personas apoyaron a la modelo, mientras que otras defendieron a la maquillista.

Quienes respaldaron a la maquillista afirmaron que fue víctima de discriminación racial, ya que la modelo la miraba de manera despectiva desde el principio. Otros aseguraron que la modelo tuvo razón al levantarse, ya que el maquillaje no correspondía a su tono de piel.

PUBLICIDAD

Los internautas han pedido a la joven maquillista que haga un "story time" completo, pero hasta ahora no lo ha compartido, por lo que se desconoce qué sucedió después.

Imagen @dcstudiomx / TikTok


¿Tú qué piensas de esta situación? Dinos en los comentarios.

Relacionados:
MaquillajePolémicaTikTokHistorias virales

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Tomy Zombie
Gratis
Tráiler: Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
Tráiler: La Trevi sin filtro
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD