Top model desprecia a maquillista mexicana en la Semana de la Moda en NY : ¿Arruinó su rostro?

Video Esta novia se desmaquilló camino a su boda, ¿tenía razón o era un berrinche?

Las aprendices y maquillistas expertas suelen grabar y compartir en redes sociales cómo es su trabajo. Aunque parezca sencillo y muy creativo, en ocasiones pueden encontrarse con situaciones incómodas al punto de no saber cómo reaccionar, como le ocurrió a la siguiente maquillista mexicana.

Maquillista mexicana sufre rechazo de top model en NY Fashion Week

El pasado 15 de septiembre, en la cuenta de TikTok @dcstudiomx, una joven reveló que asistió a la semana de la moda en Nueva York para trabajar como maquillista en el evento, lo cual la había emocionado. Ella explicó que una modelo se sentó para que la maquillara y, con gusto, comenzó a aplicar los productos.

Inició colocando primer en sus párpados para darle más vida a las sombras. Mientras hacía su trabajo, mencionó que el look que estaba realizando ya lo había practicado, pues los diseñadores se lo habían enseñado.

Aunque ella sentía que estaba haciendo un buen trabajo, la modelo lucía molesta e incómoda. En un momento, la modelo "ya no aguantó", se levantó de la silla y se alejó, dejando a la maquillista en shock.

"Literalmente se para y se va. Volteé a ver de inmediato a mi líder y le comenté que se había ido sin una gota de base, sin las pestañas aplicadas y estaba gritando, no sabía que estaba pasando. Me dijeron que me retirara mi cartera de brochas y que me saliera en ese momento de ahí, no sabía qué estaba pasando", fueron parte de sus palabras.



La joven añadió que, cuando encontró a la modelo, ella estaba llorando porque, en su opinión, la base que le habían aplicado era muy blanca y la hacía sentirse como un fantasma, por lo cual la insultó con palabras altisonantes. En su defensa, la protagonista del video mencionó nuevamente que nunca le aplicó la base.

Tras tranquilizarla, la maquillista reveló que una colega suya, que es estadounidense, terminó el look y, al final, ella solo ayudó sosteniendo la luz para que pudiera finalizar el trabajo.

Video crea debate en TikTok

El clip rápidamente se volvió viral con más de 11 millones de vistas, generando un intenso debate. Algunas personas apoyaron a la modelo, mientras que otras defendieron a la maquillista.

Quienes respaldaron a la maquillista afirmaron que fue víctima de discriminación racial, ya que la modelo la miraba de manera despectiva desde el principio. Otros aseguraron que la modelo tuvo razón al levantarse, ya que el maquillaje no correspondía a su tono de piel.

Los internautas han pedido a la joven maquillista que haga un "story time" completo, pero hasta ahora no lo ha compartido, por lo que se desconoce qué sucedió después.

