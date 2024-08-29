TikTok

Tiktoker mexicana usa tizne (ceniza) para pintarse las cejas: ¿Un truco original o peligroso?

Existen diversos trucos de belleza en TikTok, pero uno causó revuelo, ya que una joven en lugar de usar un lápiz de cejas, utilizó otro producto para hacerlas lucir más obscuras y tupidas.

lili_diaz.jpg
Por:
Lili Diaz.
Video Estadounidense descubre el jabón Zote y hace enfurecer a mexicanos por cómo lo usa

Internet alberga videos sobre bodas, fiestas de cumpleaños o eventos escolares; sin embargo, una joven creyó que sería buena idea compartir en TikTok un truco de belleza que utiliza para pintar sus cejas, el cual creó un debate entre los usuarios.

Influencer usa tizne de olla para sus cejas y genera polémica en redes sociales

Se trata de la influencer mexicana @divisoaxaquena, originaria del estado de Oaxaca, quien ha ganado más de 140 mil seguidores gracias a sus recetas de cocina tradicional, compartir un poco de la lengua indígena que habla y mostrar la ropa típica que usa. No obstante, se hizo sumamente viral cuando reveló su inusual manera de pintarse las cejas.

Normalmente, las mujeres utilizan un lápiz especial, gel o sombras de ojos para hacer lucir unas cejas más rellenas y oscuras, pero Divis Oaxaqueña afirmó que ella usa otro material: el tizne.

Esta sustancia es básicamente el polvo que queda pegado a la superficie de los objetos que han estado en contacto con el fuego. La influencer mostró que lo coloca en su rostro y lo consigue sin gastar un solo peso, ya que solo debe voltear su olla de frijoles para agarrar un poco, frotando su base con un cepillo para cejas.

"Estaba a punto de lavar mi olla con la que cocí frijoles ayer y miren, tiene mucho tizne. Vamos a probar si sirve para hacernos las cejas, para ver si saco mi propia marca. ¡Sí pinta muy fuerte!", fue lo que comentó al respecto.
Imagen @divisoaxaquena / TikTok


Después, procede a colocarlo en sus cejas y a esparcirlo de manera uniforme con el fin de lograr el resultado que desea. Aunque el tizne le mancha la cara, ella ríe e inmediatamente muestra que puede desaparecer solo pasando los dedos unas cuantas veces.

Admitió que, aunque no es experta en maquillaje, obtuvo un buen resultado, dejando en claro que el tizne podría ser una opción para pintarse las cejas.

Internet estuvo dividido con su truco

En poco tiempo, el clip se hizo viral con más de 5 millones de reproducciones, 267 mil likes y alrededor de 4 mil comentarios, los cuales se mostraron divididos. Mientras algunos resaltan la idea como innovadora, otros creen que es peligroso, ya que el tizne es una sustancia que puede afectar la salud humana, y la señalaron como una persona inconsciente.

"No me va a tragar la pobreza, voy hacer lo que tenga que hacer para estar bien", "Jamás pensaría que se vería tan bien, amé este hack", "Chica, ponere tizne en la piel es muy peligroso, no debes promover esto", "Para una emergencia está muy bien", "Fuera de broma si le quedó bonitas las cejas", o "No se pongan eso en la cara, las puede perjudicar", fueron algunos de ellos.
@divisoaxaquena

Cejas perfectas #cejasperfectas #tutorial #divischatina #estiloelmonte #mujer

♬ sonido original - Divis Oaxaqueña


¿Tú qué piensas al respecto? Dinos en los comentarios.

