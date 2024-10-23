Supuesto viajero en el tiempo advierte de una catástrofe para este 23 de octubre, ¿es el fin del mundo?

Desde la llegada de TikTok, varios usuarios han afirmado ser viajeros en el tiempo y, a través de sus videos, alertan a los internautas sobre supuestos eventos catastróficos que ocurrirían en los próximos meses o días, tal como sucedió en el siguiente caso.

"Viajero en el tiempo" predice un evento catastrófico para el 23 de octubre

Se trata del usuario @radianttimetraveler, quien asegura ser un "viajero del tiempo real" y en días pasados, ha apuntado que habrían 5 eventos entre los meses de octubre y diciembre que marcarían a la humanidad, empezando por uno que se presentará el este 23 de octubre del 2024.

Mencionó que en este día el sol emanaría una "energía extraña" y al exponerse los humanos a ella, tendrán la habilidad de ver cómo fallecerían todos los días durante 3 meses. Después, el 25 de octubre, se daría la noticia que una celebridad volvería al ojo público y revelaría que fingió su propia muerte.

"Él era parte de la industria de la música, era conocido como una leyenda y será la persona más famosa cuando regrese", es parte de la predicción.

Imagen @radianttimetraveler / TikTok

¿Qué otras catástrofes se presentarán en los últimos años del 2024?

Para el 12 de noviembre, un artefacto alienígena será descubierto en la Antártida, causando revuelo por contener una misteriosa enfermedad sin cura que se propagará por el mundo. Luego, el 17 de noviembre, un meteorito impactará la Tierra, creando nuevas especies animales y brindando una "actualización" al planeta.

Finalmente, el 17 de diciembre, un tornado eléctrico surgirá de la combinación de truenos y corrientes de aire, con una potencia capaz de arrasar ciudades enteras.

El clip que cuenta con más de 42 mil vistas hizo que los internautas manifestaran su opinión, creando un intenso debate, pues si bien hay personas que creen en sus palabras, muchos otros aseguran que todo es mentira, ya que comprobaron que las predicciones que hizo para los meses anteriores no ocurrieron.