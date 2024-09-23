Joven se somete a cirugía ocular para mejorar su visión y termina con un ojo verde, ¿qué le pasó?

En TikTok muchas personas graban cómo son sus experiencias al someterse a cirugías estéticas y su apariencia tras salir del quirófano, pero un caso inusual ha captado la atención en TikTok recientemente, el de la tiktoker @zuligs.

Se somete a cirugía ocular y termina con un ojo verde: caso sorprende en TikTok

Fue el pasado 5 de septiembre cuando grabó un video explicando que se sometió a una cirugía ocular para corregir su visión, pero tras el procedimiento, uno de sus ojos terminó cambiando de color a un tono verde, lo cual causó asombro de inmediato entre los internuatas.

La historia, que rápidamente se hizo viral con más de 5 millones de vistas, comenzó a generar dudas sobre por qué terminó con una pupila de color diferente y existen diversas teorías al respecto.

"Pov: me operé de ambos ojos y salí con un ojo verde", fue el texto que acompañó su clip.



Algunos sugirieron que podría ser un efecto secundario de la cirugía, mientras que otros plantearon la posibilidad de que el cambio fuera temporal o que la joven padeciera alguna condición médica no diagnosticada.



Al cuestionarla sobre si le dolía su ojo verde, respondió que veía un poco borroso con él y que tuvo un poco de dolor post operatorio, pero que de acuerdo a su médico esto sería normal.

¿Por qué su ojo cambió de color tras la operación?

De acuerdo con expertos en salud ocular, el cambio de color en el iris puede ser un efecto secundario extremadamente raro, pero no imposible, de ciertos procedimientos médicos. Una de las posibles explicaciones podría ser una reacción a los medicamentos utilizados durante la operación o un daño en los tejidos del ojo, que podrían haber afectado la pigmentación del iris. Otra teoría sugiere que el cambio podría deberse a una complicación en la cicatrización del ojo tras la cirugía.

Aunque casos como este son poco comunes, no son inéditos. Algunos medicamentos o tratamientos para el glaucoma, por ejemplo, se han asociado con cambios en el color del iris. Sin embargo, los especialistas recomiendan acudir con los expertos en cuanto se noten alteraciones de este tipo tras un procedimiento quirúrgico, ya que podría ser un signo de complicaciones más graves que necesitan atención médica.

En un segundo video la joven mostró una parte de su chequeo y al examinar su ojo verde se escucha la voz de quien parece ser un médico explicándole de manera tranquila que el tono de su ojo afectado está bajando, lo cual indicaría que en efecto este cambio no compromete su vista.

A pesar de que las personas en TikTok le han pedido que haga un storytime contando los detalles sobre su ojo verde, hasta el momento no la ha compartido, por lo cual se desconoce exactamente por qué tuvo este cambio en su iris tras la cirugía.