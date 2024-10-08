Beyoncé

¿Por qué la gente le está dando las gracias a Beyoncé en las redes? Conoce la alocada teoría

"Gracias Beyoncé", es una frase que invadió las redes sociales, pero lo que quizá no sabías es que forma parte de una extraña teoría conspirativa de la cantante relacionada con el polémico caso de P. Diddy.

En los últimos días, las redes sociales se han inundado de mensajes de agradecimiento dirigidos a Beyoncé, la icónica cantante y compositora estadounidense. Los usuarios utilizan plataformas como Twitter, Instagram y TikTok para expresar su gratitud hacia la artista. Pero, ¿qué ha motivado esta ola de reconocimiento?

¿De qué trata la teoría conspirativa 'La maldición de Beyoncé?

Todo comenzó cuando se planteó la teoría conspirativa llamada 'La maldición de Beyoncé', donde supuestamente todos los artistas que han estado nominados en la misma categoría que ella para un premio Grammy y ganaron, deben agradecerle en su discurso y disculparse por arrebatarle la presea, ya que, de no hacerlo, enfrentarían represalias.

De hecho, se señalaron dos casos específicos: el de Harry Styles, Lizzo y Adele, quienes supuestamente parecían nerviosos al momento de hablar frente al micrófono y no tardaron en mencionar su nombre.

A manera de broma, las personas comenzaron a agradecer a Beyoncé por cualquier cosa: haber pasado un examen, conseguir un empleo, tener una buena relación, e incluso asustarse porque olvidaron reconocerla y podría irles mal. Esto se intensificó cuando el meme de 'La maldición de Beyoncé' se vinculó con el polémico caso de P. Diddy, quien fue arrestado tras ser acusado de abuso sexual y trata de personas.

¿Cómo se relaciona la teoría con el caso del rapero Sean 'Diddy' Combs?

Si bien Diddy sigue bajo investigación y detenido por las autoridades, se han viralizado fotos de los famosos que asistieron a sus 'white parties', en las cuales, según los reportes, el famoso cometió diversos delitos.

Supuestamente, varios artistas, cantantes y figuras políticas siempre supieron de sus delitos y jamás los denunciaron, entre ellos Beyoncé y su esposo, Jay-Z.

De hecho, en redes sociales circula la teoría de que ambos cantantes mencionados fueron cómplices del rapero o realizaron actividades cuestionables, ya que tienen fotos juntos en diversos eventos y en las 'fiestas blancas', además de que llevan décadas de amistad.

Por último, se especula que Beyoncé, Diddy y Jay-Z tienen tanto poder que influyeron en la industria musical para dificultar el éxito de diversos cantantes y "castigaron" de cierta manera a aquellos que no le mostraron "respeto" a Beyoncé en sus discursos, aunque no hay pruebas de ello.

Imagen Getty Images


¿Tú qué piensas sobre la maldición de Beyoncé? Dinos en los comentarios.

