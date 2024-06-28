Corren a jóvenes de buffet de sushi por comer mucho y desatan debate: "Es para gente normal"

Una usuaria de TikTok llamada @solsahadee compartió un polémico video que protagonizaron ella y sus amigos en un buffet de sushi en Barcelona, España. El video se volvió viral rápidamente con millones de reacciones y causó un acalorado debate en redes, aquí te contamos por qué.

En el video, se puede ver cómo el grupo de amigos disfruta del buffet de sushi libre cuando, de repente, llega la mesera del establecimiento a ofrecerles que no paguen su comida, pero con la condición de que se retiren del lugar.

PUBLICIDAD

Corren a amigos de restaurante por comer mucho en buffet de sushi

"Cuando venís a comer sushi libre pero te echan por comer tanto", dice el texto que acompaña el video, exponiendo la situación.

Uno de los jóvenes protagonistas le responde a la mesera: "Pero esto es un buffet, puedo comer lo que quiera". Sin embargo, la camarera insiste en que la oferta es "para gente normal" y les pide que se retiren.

Cabe destacar que la grabación compartida en redes sociales comienza cuando la petición de la camarera a los comensales ya había iniciado, por lo que se desconoce qué pasó antes de que les pidieran que se fueran del lugar.

Como era de esperarse, la inesperada situación desató un sinfín de reacciones en la red social, ya que los usuarios quedaron sorprendidos por lo que le había sucedido, y mientras unos decían que era lo justo que los corrieran si estaban abusando de la situación, para otros el restaurante actuó mal, pues la política de los buffets es justo comer todo lo que quieras libremente.

"¿Pero cuánto habían comido?", "Nadie habla que les ofrecieron no pagar nada, yo feliz", "Me sirvo otra porción y pido que me la envuelvan antes de irme. No pueden echarte si no aclaran un límite", "Pero no tiene sentido, ellos comen y ella gana plata, osea si los hecha gana menos plata", "Yo me iría saltando de alegria por no pagar", se lee en los comentarios.

La verdad tras el video viral

A pesar de la viralidad del clip, en realidad están usando el audio de otra persona para compartir que comieron mucho durante su salida al restaurante.

El momento real se trata del que vivió el también tiktoker @josuehgamez, quien compartió justo el momento en que le pedían salir de un buffet luego de haber comido 3 ollas de comida, generando reacciones similares al de los chicos españoles que recrearon la escena.