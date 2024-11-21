Donas de sushi: La receta que es tendencia en TikTok y muchos ya aman, ¿la probarías?

Video Estadounidense hace tutorial de comida mexicana y hace enfurecer a todo el país

En TikTok, la creatividad culinaria no tiene límites, y la última tendencia que ha conquistado a millones de usuarios son las donas de sushi. Esta innovadora presentación reinventa el clásico platillo japonés que está conformado por arroz blanco y pescado, convirtiéndolo en un anillo comestible lleno de colores y sabores que ha despertado el interés de amantes de la gastronomía.

¿Donas de sushi, la nueva tendencia culinaria que arrasa en TikTok?

También conocidas como 'sushi donuts' son una variación en forma de dona, combinando ingredientes clásicos como arroz, pescado crudo, vegetales y algas. En lugar de los formatos convencionales, como el maki o el nigiri, esta versión utiliza moldes circulares, comúnmente de silicón, para crear una apariencia única. Aunque se asemejan a una dona en forma, no contienen masa dulce ni glaseado.

La diferencia más grande además de la forma, es que en las donas de sushi, el pescado no va dentro del arroz, sino que todos los componentes se acomodan en la parte superior, como si de tratara de una decoración, lo cual lo hace lucir incluso más elegante.

¿Cómo se preparan las donas de sushi?

La base de estas donas es el arroz de sushi, el cual primero debe lavarse, después poner en un recipiente a fuego alto con dos y media tazas de agua hasta que hierv, luego, reducir el fuego al mínimo, taparlo y cocinar por 15 minutos más, apagar la estufa el fuego y deja reposar, sin destapar, por 10 minutos.

Una vez listo debe ser sazonado con vinagre, azúcar y sal, que se prensa en un molde de dona. Sobre este anillo se colocan ingredientes al gusto: láminas de pescado (como salmón o atún), aguacate, pepino, zanahoria rallada o semillas de sésamo. Algunos incluso agregan toques creativos, como mayonesa picante, crema de wasabi o pequeños cortes de alga nori para decorarlas.

Las razones de su popularidad es que las donas de sushi son muy atractivas visualmente. Además, son versátiles: permiten personalizar los ingredientes según las preferencias de cada persona, desde opciones vegetarianas hasta versiones más elaboradas con mariscos frescos.

Esta tendencia no solo ha llevado a que chefs amateurs experimenten en casa, sino que también algunos restaurantes han comenzado a incluirlas en sus menús. Las donas de sushi reflejan cómo las redes sociales impulsan la innovación culinaria, fusionando tradición y modernidad en presentaciones llamativas.

Ahora que conoces esta tendencia, ¿te animas a preparar tus propias donas de sushi? Con creatividad y los ingredientes adecuados, puedes sorprender a tus amigos con esta delicia visual y gastronómica.