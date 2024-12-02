El drama de Ángela, Cazzu y Nodal llegó a otros países con esta youtuber coreana: así lo contó

Video Influencer es igualita a Ángela Aguilar e internautas le advierten que se cuide de Nodal

La historia de Christian Nodal con su expareja Cazzu y cómo el cantante poco después se casó con Ángela Aguilar es bien conocida en México. Muchos la consideran uno de los triángulos amorosos más escandalosos de los últimos años, ya que, aunque la hija de Pepe Aguilar aseguró que Cazzu sabía sobre su relación y eventual boda, esta lo negó poco después, haciendo que nuevamente el chisme volviera a ser relevante.

Youtuber narra el drama de Cazzu, Ángela Aguilar y Nodal en inglés

Si bien estos famosos son relevantes en Latinoamérica, sus nombres están comenzando a ser conocidos en continentes como Asia o Europa gracias a la youtuber surcoreana residente en Estados Unidos, Stephanie Soo.

La joven, con más de 4 millones de suscriptores en su canal, se dedica a dar a conocer historias impactantes de famosos o aquellas que se hacen virales en Internet, traducidas al inglés y dando visibilidad a cotilleos que antes eran locales.

Por ejemplo, en abril de este año, Soo explicó cómo la exconductora mexicana Karla Panini le "robó" el esposo a su compañera Karla Luna, quien padecía cáncer, causando que la famosa recibiera críticas no solo en México, sino a nivel mundial.

A finales de noviembre, la creadora de contenido decidió exponer en inglés la historia del romance entre Ángela Aguilar, Nodal y cómo Cazzu resultó "traicionada".

En su video titulado "Peor Pareja de Famosos - ¿Engañó a su Famosa GF con Joven Artista con la que Producía Música?", Soo explica quiénes son Ángela Aguilar, Christian Nodal y Cazzu, y por qué son famosos. También detalla la relación de Nodal con Cazzu y cómo, poco después de terminar, se casó con Ángela, con quien mantenía una amistad desde hacía años.

Soo asegura que Ángela le "robó el marido a Cazzu" y se muestra sorprendida por la historia de estos tres artistas y mencionando que Ángela es la nueva Karla Panini. A lo largo del clip, utiliza imágenes y fragmentos de entrevistas para contextualizar al público que no los conociá.

¿Qué piensan los mexicanos del video?

Varios espectadores destacaron su fluidez al narrar en inglés, su esfuerzo por pronunciar correctamente los nombres y su interés en compartir este chisme con el mundo, el cual parece incluso salido de una telenovela.

En los comentarios, numerosos mexicanos felicitaron a la YouTuber por dar a conocer el entretenimiento de su país y las historias de amor y traición de artistas locales; no obtante aseguraron que debería hacer una segunda parte del mismo, ya que omitió cosas muy importantes que le dan más relevancia al tema.