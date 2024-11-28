TikTok

Team Canguro, Team Panda y Team Secta Navideña: la confusión viral que arrasa en TikTok

En TikTok siempre nacen nuevas tendencias y la que tiene confundidos a muchos es aquella donde las personas mencionan ser pertenecientes al Team Canguro, Team Panda o Team Secta Navideña. Esta es la razón.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Univision Fallback Image
Por:
LDR.
Video ¿Cuáles son las predicciones de Nostradamus para 2025? Presagió la Tercera Guerra Mundial

TikTok se ha convertido en un semillero de tendencias virales, y entre las más recientes están los llamados Team Canguro, Team Panday Team Secta Navideña. Aunque estas referencias parecen salidas de un guion surrealista, están generando una gran confusión y, a la vez, curiosidad entre los usuarios de la plataforma. ¿Qué significan y por qué están causando tanto revuelo?

El origen de los teams canguro, panda y secta navideña

PUBLICIDAD

La tendencia comenzó cuando un sinfín de personas empezaron a proclamarse como integrantes de algunos de los equipos mencionados, utilizando una foto de perfil específica para identificarse. El Team Canguro usa una imagen de este animal tomándose una foto frente al espejo con flash. El Team Panda emplea una imagen con las mismas características, pero con un oso, y el Team Secta Navideña opta por cualquier personaje con un gorro de Navidad.

Según la tiktoker @keysandovalp, el origen proviene de un meme de 2023, en el que un joven usó como foto de perfil la imagen del canguro descrito. Sin embargo, su novia le pidió que la quitara, y él lo hizo. Al difundirse la conversación, esta se volvió viral y muy conocida, al punto de que muchas personas comenzaron a adoptar la imagen en sus perfiles.

@keysandovalp

⏯️✅🦘 QUE ES TEAM CANGURO ??? #greenscreen #teamcamguro #team #canguro #quees #explicacion #soyteamacanguro #tendencia #loultimo #teamcanguro #parati #paratii #paratiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii #fyp #fy #destacar #explicacion #tendence #canguro

♬ sonido original - 💜𝒦𝑒𝓎𝓁𝒶✨𝒞𝓇𝑒𝒶𝓉𝑜𝓇💖

Más sobre TikTok

Así son los taxis autónomos, que se manejan solos: el video de una joven sorprendida se hace viral
1:56

Así son los taxis autónomos, que se manejan solos: el video de una joven sorprendida se hace viral

Cultura Pop
Niño se lleva un dulce de una tienda sin permiso y su mamá le da una lección de honestidad
0:57

Niño se lleva un dulce de una tienda sin permiso y su mamá le da una lección de honestidad

Cultura Pop
Mujer estadounidense evita que migrantes latinos sean deportados: Así los ayudó en una redada
1:00

Mujer estadounidense evita que migrantes latinos sean deportados: Así los ayudó en una redada

Cultura Pop
¿Qué es la Teoría de marzo y por qué está provocando pánico en TikTok?
0:52

¿Qué es la Teoría de marzo y por qué está provocando pánico en TikTok?

Cultura Pop
Canadienses y mexicanos le cambian el nombre al café americano, ¿es venganza por el Golfo de México?
0:44

Canadienses y mexicanos le cambian el nombre al café americano, ¿es venganza por el Golfo de México?

Cultura Pop
Organizan carnaval con temática de ‘El juego del calamar’: El Líder era el más animado bailando
0:48

Organizan carnaval con temática de ‘El juego del calamar’: El Líder era el más animado bailando

Cultura Pop
Jóvenes organizan cena de cumpleaños a su mamá y ella las rechaza: Video causa debate
1:02

Jóvenes organizan cena de cumpleaños a su mamá y ella las rechaza: Video causa debate

Cultura Pop
Ballena jorobada supuestamente se tragó un bote con turistas, ¿el video es real o un montaje?
0:55

Ballena jorobada supuestamente se tragó un bote con turistas, ¿el video es real o un montaje?

Cultura Pop
Ardilla les roba su pan, arruina el picnic y se vuelve viral: ¡Huyó a toda velocidad!
0:56

Ardilla les roba su pan, arruina el picnic y se vuelve viral: ¡Huyó a toda velocidad!

Cultura Pop
Batalla entre dron y perro robot sorprende al Internet: ¿Así se verá el Apocalipsis tecnológico?
1:16

Batalla entre dron y perro robot sorprende al Internet: ¿Así se verá el Apocalipsis tecnológico?

Cultura Pop

¿Porqué son virales en TikTok los teams?

Entonces, con esta base, las personas comenzaron a usar las respectivas fotos, y la meta es que, además de que crezcan los equipos, se sigan entre sí todos aquellos con la misma imagen. Es decir, si encuentras a alguien con la foto del canguro, debes seguirlo en TikTok y te seguirá de vuelta, haciendo que los suscriptores aumenten de la noche a la mañana. Esto también aplica para los demás teams.

A la par de la tendencia, nació una rivalidad entre los tres equipos, y en la red social de videos se han generado debates sobre cuál es mejor. Si bien la respuesta es una incógnita, lo único seguro es que esta tendencia ha llevado a que muchas personas acumulen una larga lista de seguidores, incluso sin tener muchos clips publicados, ya que el objetivo es apoyarse mutuamente como si fueran una familia.

@idolatro24

Secta Navideña🧑‍🎄 (Origen del meme) #sectanavideña #origen #meme #sabiasque

♬ sonido original - Idolatro24


Aunque estas tendencias son efímeras, suelen dejar huella en la cultura digital. Los teams podrían transformarse en una especie de meme colectivo o dar paso a nuevas tendencias derivadas.

PUBLICIDAD

Estas divisiones, aunque carentes de lógica aparente, son un recordatorio de cómo las redes sociales pueden tomar conceptos simples y convertirlos en fenómenos culturales. Ya sea que te unas al Team Canguro, al Team Panda o a la Secta Navideña, el trend ofrece una nueva forma de conectar y divertirse en el mundo digital.

Imagen TikTok


¿Qué te parece esta nueva moda en TikTok? Dinos en los comentarios.

Relacionados:
TikTokTrendingPolémicaRedes Sociales

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Papá Soltero
Gratis
Consuelo
Gratis
Tráiler: Papás por siempre
Instintos
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD