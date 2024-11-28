Team Canguro, Team Panda y Team Secta Navideña: la confusión viral que arrasa en TikTok

Video ¿Cuáles son las predicciones de Nostradamus para 2025? Presagió la Tercera Guerra Mundial

TikTok se ha convertido en un semillero de tendencias virales, y entre las más recientes están los llamados Team Canguro, Team Panday Team Secta Navideña. Aunque estas referencias parecen salidas de un guion surrealista, están generando una gran confusión y, a la vez, curiosidad entre los usuarios de la plataforma. ¿Qué significan y por qué están causando tanto revuelo?

El origen de los teams canguro, panda y secta navideña

La tendencia comenzó cuando un sinfín de personas empezaron a proclamarse como integrantes de algunos de los equipos mencionados, utilizando una foto de perfil específica para identificarse. El Team Canguro usa una imagen de este animal tomándose una foto frente al espejo con flash. El Team Panda emplea una imagen con las mismas características, pero con un oso, y el Team Secta Navideña opta por cualquier personaje con un gorro de Navidad.

Según la tiktoker @keysandovalp, el origen proviene de un meme de 2023, en el que un joven usó como foto de perfil la imagen del canguro descrito. Sin embargo, su novia le pidió que la quitara, y él lo hizo. Al difundirse la conversación, esta se volvió viral y muy conocida, al punto de que muchas personas comenzaron a adoptar la imagen en sus perfiles.

¿Porqué son virales en TikTok los teams?

Entonces, con esta base, las personas comenzaron a usar las respectivas fotos, y la meta es que, además de que crezcan los equipos, se sigan entre sí todos aquellos con la misma imagen. Es decir, si encuentras a alguien con la foto del canguro, debes seguirlo en TikTok y te seguirá de vuelta, haciendo que los suscriptores aumenten de la noche a la mañana. Esto también aplica para los demás teams.

A la par de la tendencia, nació una rivalidad entre los tres equipos, y en la red social de videos se han generado debates sobre cuál es mejor. Si bien la respuesta es una incógnita, lo único seguro es que esta tendencia ha llevado a que muchas personas acumulen una larga lista de seguidores, incluso sin tener muchos clips publicados, ya que el objetivo es apoyarse mutuamente como si fueran una familia.



Aunque estas tendencias son efímeras, suelen dejar huella en la cultura digital. Los teams podrían transformarse en una especie de meme colectivo o dar paso a nuevas tendencias derivadas.

Estas divisiones, aunque carentes de lógica aparente, son un recordatorio de cómo las redes sociales pueden tomar conceptos simples y convertirlos en fenómenos culturales. Ya sea que te unas al Team Canguro, al Team Panda o a la Secta Navideña, el trend ofrece una nueva forma de conectar y divertirse en el mundo digital.

