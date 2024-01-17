¿Low o high visual weight? Nueva tendencia de maquillaje en TikTok te ayuda a explotar al máximo tu belleza

Video Las mujeres ya no se visten para gustarle a los hombres: lo hacen para alguien más (y no son ellas)

¿Sabes qué es el ‘visual weight’ y si el tuyo es ‘high’ o ‘low’? TikTok parece obsesionado con esta nueva tendencia de belleza que sirve para conocer mejor las facciones de una persona, así como para determinar qué tipo de maquillaje le favorece más. Te explicamos.

‘Visual weight’: la tendencia de TikTok que ayuda a analizar rasgos faciales

PUBLICIDAD

En las últimas semanas, la red social de los videos cortos se ha inundado de miles de publicaciones explicando la importancia de conocer el ‘visual weight’ (la traducción literal sería ‘peso visual’) del rostro de una persona.

Esta teoría se enfoca en los rasgos de cada quien. De manera general, se dice que alguien tiene ‘high visual weight’ si sus facciones son muy grandes o destacan demasiado.

Por el contrario, alguien con ‘low visual weight’ tiene facciones menos pronunciadas y, quizás, pequeñas.

A partir de esta definición, se pueden elegir maquillajes que vayan más acorde con los rasgos de cada persona.

¿Cómo saber si eres ‘low’ o ‘high visual weight’?

Para determinar en cuál de las dos categorías entra un rostro hay más de una técnica, según tiktokers.

Quizás la más sencilla sea analizar los rasgos faciales frente a un espejo: ¿son muy grandes o más bien pequeños?, ¿están enmarcados en un rostro de gran tamaño o más chico?

Quienes tienen ojos, mejillas, nariz o labios prominentes, son ‘high visual weight’, mientras que los rasgos menos sobresalientes, corresponden con un ‘low visual weight’.



La usuaria ‘Princess Raquelle’ (@princessraquelle) también explica que esto se puede saber a través de una foto. Lo que hay que hacer es tomarse una selfie, de preferencia con una buena luz natural, en blanco y negro. Después, hay que jugar con el contraste de la imagen: reducirlo a -100 y guardar ese resultado y luego subirlo hasta 100 y también salvar esa edición. Si los rasgos se pueden ver de manera más clara en el lado negativo, corresponde con el ‘low visual weight’, mientras que si se aprecian mejor en el positivo, es ‘high’.

Para evitar complicaciones, un usuario de TikTok ya creó el filtro ‘Visual Weight’. Al usarlo, la pantalla se parte en dos: de un lado se muestra a la persona con poco maquillaje y, del otro, con un look más intenso. Si quien lo usa se ve mejor (a consideración propia) con el estilo sencillo, se le puede clasificar como ‘low’, pero si considera que le sienta mejor el estilo ‘glam’, sería ‘high’.

Tips de maquillaje para ‘low’ y ‘high visual weight’

Los expertos en belleza aseguran en TikTok que saber el ‘visual weight’ de un rostro sirve para saber qué tipo de maquillaje le sienta mejor a la persona.

PUBLICIDAD

Para quienes son ‘high visual weight’, la recomendación es hacerse looks atrevidos, llamativos o tipo ‘glam’. Es decir, con delineados o colores de labiales intensos o sombras coloridas. También pueden ayudarse de los cosméticos para resaltar otros rasgos prominentes, como las mejillas.

Nica Marcelo, Gerente Nacional de Educación de Revlon, consultado por ‘Refinery 29 Australia’, también sugiere “elegir los ojos o los labios como punto focal, pero no ambos. Si optas por una sombra de ojos atrevida, considera un color de labios neutro y viceversa. Esto evita abrumar el rostro".



Por el contrario, las personas con un ‘low visual weight’ deberían optar por looks más sencillos o neutrales.

“No quiere decir que no pueden usar maquillaje tipo ‘glam’, simplemente optaría por un glamour más suave, como tonos marrones en lugar de negros, o elegiría pestañas de apariencia natural en lugar de falsas y totalmente glamorosas para que no se apoderen de la cara y resten importancia al resto de tus rasgos”, recomendó el maquillista Holly Harnwell a la revista de belleza.

La influencer de belleza Jess Todryck coincide en esto y recomienda “usar maquillajes que equilibren” el rostro o “atraigan la atención al centro de la cara”.

Precisamente el filtro de ‘Visual Weight’ de TikTok puede ser una gran guía sobre el tipo de looks que se pueden crear a partir de los atributos de cada rostro.