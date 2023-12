Chat GPT revela de dónde son los hombres más guapos del mundo y causa debate: ¿estás de acuerdo?

¿Dónde se encuentran los hombres más guapos del mundo? Este parece ser un debate eterno al que abonan personas de diferentes nacionalidades, así como quienes han tenido éxito encontrando un donjuán en cierta latitud. Ahora, Chat GPT se unió a la discusión y dio un listado sobre dónde encontrar a esos galanes.

Chat GPT responde de dónde son los hombres más guapos del mundo

El portal ‘Me lo dijo Lola’ decidió consultar al popular software de Inteligencia Artificial sobre el tema. Así, el pasado 5 de diciembre publicó las respuestas que la IA le dio cuando le consultó dónde se podrían encontrar los hombres más guapos del mundo.

El primer lugar se lo llevó Estocolmo, Suecia, donde, supuestamente, se encontrarían los hombres más guapos del mundo.



A este, le siguen: Nueva York (Estados Unidos), Ámsterdam (Holanda), Lisboa (Portugal) y Buenos Aires (Argentina).

El listado de las ciudades donde están los hombres más atractivos se completa con Sidney (Australia), Madrid (España), Berlín (Alemania), Milán (Italia) y, en último lugar, Tel Aviv (Israel).



Vale la pena señalar que el sitio web no especificó si Chat GPT hizo alguna aclaración sobre en qué basó su listado, es decir, si tomó como referencia encuestas de medios, estudios realizados por especialistas en el tema o comentarios en redes sociales.

Hace apenas unas semanas, por ejemplo, la revista ‘People’ nombró a Patrick Dempsey como el hombre más sexy con vida.

Las nacionalidades más atractivas del mundo, según la Inteligencia Artificial

El anterior no es el primer ejercicio que se hace con la tecnología para determinar en qué parte del mundo se encuentran las personas más atractivas.

En marzo pasado, la marca de trajes de baño Pour Moi pidió a un software de Inteligencia Artificial (no detalló cuál) analizar comentarios de Reddit para determinar cuáles son, según la opinión de los usuarios, las nacionalidades más atractivas.

El listado es un tanto diferente al que obtuvo ‘Me lo dijo Lola’, con India a la cabeza.



Suecia se volvió a colar en el ‘top ten’, aunque, en aquella ocasión, en el tercer lugar. El segundo se lo llevó Estados Unidos.

Japón, Canadá, Brasil, Francia, Italia, Ucrania y Dinamarca completaron el listado.

México y Colombia también fueron posicionados como los países con personas más atractivas, en los lugares 15 y 20 respectivamente.

La marca de ropa de baño también pidió a la IA hacer el retrato de una persona con los rasgos que se consideran atractivos en estos países.

Internautas reaccionan a las respuestas de la Inteligencia Artificial

Lo cierto es que los usuarios de redes sociales no han sido indiferentes a las respuestas que han dado los softwares con respecto dónde encontrar las personas más atractivas del mundo.

En las plataformas digitales han expresado su acuerdo o desacuerdo con sus resultados.

“Claro, claro, Estados Unidos, Inglaterra… ¿pero no sale España (en los primeros lugares)? Venga…”, “Esto, niñas y niños, demuestra lo mucho que le falta a la IA por aprender”, “¿Si Venezuela es el país con más coronas (de Miss Universo, aunque es el segundo), por qué no está?”, “Se nota tremendo error. Es muy distante de la realidad”, fueron lo que comentaron algunas de las personas que no coincidieron con la tecnología.



La mayoría de los comentarios que aprobaban sus respuestas de la IA concordaron en que las personas de la India les parecen atractivas.

Cuéntanos en los comentarios si tú estás de acuerdo o en desacuerdo con los lugares donde la Inteligencia Artificial dice que se encuentran las personas más guapas.