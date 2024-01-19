Bellakath explota contra mujeres que critican su físico y carrera y las redes estallan: “Se creen feministas”

Video ¿A qué se dedicaba Bellakath antes de ser cantante? Ella no soñaba con ser artista

Bellakath arremete contra mujeres que la critican

La intérprete de ‘Gatita’ colgó en sus redes sociales un video sin maquillaje para responder a los comentarios negativos que frecuentemente escucha sobre ella, especialmente, sobre su físico y carrera musical.

Empezó hablando sobre las críticas que le han llegado con respecto a su cabello:

“Oigan, pobres p… ya las vi opinando de mis extensiones. Ya tengo mucho tiempo con ellas, desde el Flow Fest (noviembre pasado), de hecho, ya me las voy a quitar, pero creo que como no tienen nada en lo que me puedan atacar, siempre buscan algo, como que ‘ay, las extensiones’, ‘ay, que los labios’, ‘ay que la nariz’. Mi nariz no está operada y creo que se me ve mejor que la tuya de chile relleno”.



Hilda Katherinne Huerta Diaz, nombre real de la artista señaló “si no trajera las extensiones”, encontrarían cualquier otro rasgo que criticarle: “¿Qué les pasa, cuál es su problema, cuál es la envidia conmigo? Porque eso ya está de locos”.

En ese sentido, aseguró: “Siempre tienen un problema conmigo y siempre son las mujeres que se creen feministas, ¿cuál es el problema conmigo? Yo hago música, es en lo único en lo que se deberían fijar y ya”.

De igual manera, la cantante de ‘Reggaetón Champagne’ aprovechó para defender sus creaciones musicales de los comentarios negativos:

“Siempre que digo que trato de empoderar a las mujeres en mis canciones, obviamente no en todas, pero siempre hay una p… que dice ‘no, a mí no me empodera’. P…, pues empodérate sola, no me necesitas”.



Pese a los comentarios negativos, Bellakath aseguró que la confianza en sí misma es lo que la ha caracterizado a lo largo de su vida y por lo que no la detienen ni molestan las críticas: “Yo voy a brillar siempre, me ponga lo que me ponga, me quite lo que me quite”, aseguró.

Por último, la joven advirtió a sus ‘haters’ “bajarle” a sus críticas, “porque neta que un día me voy a hacer un video en TikTok respondiendo a comentarios de ‘haters’ y si ustedes me ofenden, yo los voy a ofender más c…. Y me vale m… lo que piensen”.

“O sea, no se vale, porque soy una persona también, y soy más p…”, sentenció.



Las palabras de Bellakath llegaron en medio de la polémica que mantiene con el programa ‘De primera mano’ y los conductores Gustavo Adolfo Infante y Addis Tuñón, quienes criticaron que sus canciones “denigran a la mujer”.

Internet reacciona a los comentarios de Bellakath

Lejos de parar los comentarios negativos, las palabras de la artista parecieron incendiar aún más la polémica en redes sociales.

“Ni cómo defenderla”, “¿Dice que hace música y le tenemos envidia? No lo creo”, “Bellakath contra Bellakath”, “Bien dicho, ‘MuppetKath’”, “Lo que ella hace no es música”, “Pobrecita, ya la perdimos”, “Está súper que se quiera mucho y que se defienda, pero es mejor no hacer caso a comentarios que no suman. Y mucho mejor, no responder de la misma forma”, “Si fuera tan p… como dice, no se pondría así por las críticas”, “Ya mejor que se retire” o “Lo bueno que no le duele que hablen de ella” fueron algunos de los comentarios con los que internautas le respondieron.

No obstante, los fans de Bellakath también se hicieron presentes y salieron en su defensa:

“Eres muy hermosa, operada o no, sigues hermosa”, “El problema que tienen contigo es que eres exitosa”, “Si yo tuviera dinero, también me haría de todo. Y soporten, a ella nadie le paga nada”, “Tú sé como quieres, la gente habla porque eres importante”.