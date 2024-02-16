Tiktoker mexicano competirá contra Henry Cavill y Chris Evans por ser el hombre más bello de 2024

Video Estos famosos son tan guapos que fueron nombrados "los hombres más sexies": Brad Pitt ganó el título 2 veces

La edición 2024 de 'El rostro más bello de 2024' comenzó con sus nominaciones de este año y está dando mucho de qué hablar al mantener en la competencia a un mexicano muy popular.

Influencer se vuelve el único mexicano para competir en 'El rostro más bello de 2024'

La lista del concurso es publicada anualmente por el gigante creador de contenidos TC Candler y The Independent Critics desde la década de 1990 y ha seleccionado rostros de miles de celebridades de todo el mundo.

De acuerdo a los organizadores más de 50 países están representados en la lista anual y esa cifra ha aumentado cada año, gracias al crecimiento y expansión de la participación pública.

El 2023 el título de el rostro más bello fue para el actor Timothée Chalamet, quien es conocido por participar en películas como 'Wonka', 'Call me by Your Name' y próximamente en 'Dune 2'.

En la página oficial de TC Candler se han publicado a los 100 rostros más guapos 2024 y la sorpresa más comentada, es que se encuentra entre los seleccionados el tiktoker Aarón Hernández González, siendo el único mexicano.

Imagen @tccandler / Instagram

¿Quién es Aaron Mercury el mexicano nominado al concurso 'El rostro más bello de 2024'?

Mejor conocido como Aaron Mercury en redes sociales, es uno de los influencers más populares de México por sus creativos videos donde realiza retos de baile y colaboraciones virales con otros famosos de Internet.

El joven nacido en Querétaro, México, de 23 años y con más de 14 millones de seguidores solo en TikTok se volvió tendencia haber mantenido una relación amorosa con la cantante Yeri Mua, además de ser señalado como el interés romántico de la youtuber Tammy Parra.

Una de las razones de su popularidad es que además de su carisma, Aaron es constantemente halagado por su belleza, la cual sus fans catalogan como única y lo que ahora le dio un puesto en el concurso para premiar al mejor rostro del 2024.

Esto quiere decir que el mexicano estará compitiendo con otras personas atractivas para llevarse el primer puesto como por ejemplo Jason Momoa, Henry Cavill, Chris Evans, Glen Powell, Joe Jonas, Lionel Messi, entre muchos más, por lo cual no será nada fácil ganar.



La nominación de Aaron Mercury obtuvo opiniones divididas en redes sociales, debido a que si bien algunos están contentos con la noticia, otros simplemente creen que se trata de un mal chiste.

"Super guapo e inteligente se lo merece, amamos a nuestro mexicano", "¿Quien hizo la terna de los nominados? el vato tiene mucho filtro en sus fotos", "Es precioso, se lo merece", "Pensé que era una cuenta de memes, pero ya vi que no, jaja realmente super guapo no es eh", "La gente envidiosa no está soportando", "Gracias por reconocer la belleza mexicana Aaron es perfecto" y "El mejor chiste que vi hoy", fueron algunos de ellos.

Imagen @aaronmercury / Instagram



¿Tú qué piensas al respecto? Dinos en los comentarios.