Mujer confiesa que ha pasado mes y medio sin bañarse: lo describe como "lo mejor que le ha pasado"

En la cultura latina, bañarse es un hábito que debe llevarse a cabo todos los días, teniendo a la mano una gran cantidad de productos como jabones, shampoo, gel de duchas y más, por lo que suele ser raro que alguien diga que no le gusta seguir todo este ritual.

Mujer confiesa que ha pasado hasta 6 semanas sin bañarse; su caso se hace viral Imagen TikTok @tendenciaspopmx/Getty Images/Cartoon Network

Mujer asegura que ha pasado hasta mes y medio sin bañarse; conoce su historia

A través de TikTok, Jessy Muller ha causado una gran polémica debido a la manera en que vive, ya que desde hace tiempo ha dejado de usar agua y jabón para su limpieza.

La mujer compartió que dejar de bañarse ha sido lo mejor que le ha pasado en su vida, ya que le quitó una preocupación de encima y está más tranquila sin saber cuándo será la próxima vez que se dará una ducha.

¿Qué orilló a Jessy Muller para que dejara de bañarse tan seguido?

Jessy es una mujer estadounidense que vive en una furgoneta, donde tiene todo lo que necesita para pasar el día, pero un día el cilindro de su vehículo se descompuso y comenzó a aplazar sus baños, iniciando por dejar de lavarse el cabello.

Aunque no lo creas, existe una moda llamada ‘noo poo’, que consiste en dejar de usar shampoo y otros productos para evitar la contaminación, ya que la mayoría se venden en envases de plástico, y darle un descanso al cabello de todos los químicos a los que ha estado expuesto por años.

Con el tiempo, la mujer dejó de bañarse tan seguido, hasta que se dio cuenta, una vez, que ya llevaba 6 semanas sin tomar un ducha.

“Me mantengo limpia utilizando métodos alternativos y, de vez en cuando, me doy el lujo de darme una ducha caliente, larga y adecuada. Excepto esta vez… cuando no hacía mucho tiempo ni hacía calor”, dijo.

¿Qué le pasa al cuerpo si no te bañas?

Aunque hay celebridades como Jake Gyllenhaal y Ashton Kutcher que han hablado de los beneficios de no bañarse todos los días, los expertos tienen una opinión diferente.

De acuerdo con el portal ‘GQ’, si no te bañas de manera regular puedes presentar más acné, ya que hay mayor posibilidad de que los poros se tapen y crezcan los puntos negros.

La suciedad y la acumulación de piel muerta puede provocar que se te irrite el cutis u otras áreas de tu cuerpo, ocasionando problemas como la dermatitis.

Como si esto no fuera suficiente, los aceites naturales del cuero cabelludo son esenciales para mantenerlo saludable, pero si se acumulan logran que se vea sucio, grasoso y, como consecuencia, también se puede inflamar el cuero cabelludo.



¿Cuánto tiempo has pasado sin bañarte? No olvides dejar tu respuesta en la sección de comentarios.