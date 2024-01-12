¿Quién es Jocelyn Cubales? La mujer de 69 años que lucha por ser Miss Universo y marcar historia

Video Así luce la ganadora de Miss Universo 2023 sin maquillaje: Sheynnis Palacios se mostró al natural

La filipina Jocelyn Cubales se ha colocado en boca de todo el mundo en los últimos días al destaparse sus aspiraciones para ser la primera mujer de la tercera edad en portar la corona de Miss Universo.

¿Quién es Jocelyn Cubales?

Originaria de Las Filipinas, la mujer de 69 años, es exmodeo, madre de dos hijos y abuela. Se dedica al diseño de modas y es doctora en Naturopatía y Medicina Alternativa.

Anteriormente, fue elegida como Mrs. Asia International Global en 2014 y se llevó el título Sra. Filipinas-Alemania en el 2000, así como Sra. MWI Filipinas 2013, según informan medios internacionales.

Desde finales del 2023, Jocelyn se destapó como una de las 15 aspirantes a ganar el concurso regional de Quenzon City, que coronará a su reina el próximo 31 de enero. Este certamen le dará la posibilidad de avanzar nacionalmente para ser Miss Filipinas, pero el sueño no termina ahí, ya que ella está decidida a ganar Miss Universo 2024, que tendrá como sede en México.

¿Por qué Jocelyn se decidió a luchar por ser coronada Miss Universo 2024? La inclusión en el certamen

La inclusión ha sido un tema muy importante a nivel global en los últimos tiempos, por lo que la organización de Miss Universo permitió a partir del 2022 la participación de mujeres embarazadas, casadas, con hijos y divorciadas en este certamen.

En el 2023 se dieron unos cuantos pasos más cuando aparecieron en el certamen una mujer transgénero y otra plus size.

A finales del 2023, específicamente el 12 de septiembre, se dio a conocer un nuevo avance en este aspecto y es que la edad límite para las participantes se eliminó en el certamen (que era de los 18 a los 28 años cumplidos al 1 de enero en el año que se compita), pudiendo participar ya todas las interesadas a partir de los 18 años en la edición 2024 del concurso de belleza.

Esta medida, se especula que fue para que más mujeres adultas se sintieran atraídas e interesadas para participar en el certamen, además de ampliar la audiencia de éste y acercarse a otras generaciones. Lo lógico sería que las mujeres de entre 30 y 40 años fueran las primeras en acercarse, sin embargo, todos quedaron sorprendidos ante la llegada de una postulante de 69 años de edad.

Jocelyn Cubales no perdió tiempo y ahora es la primera mujer de la tercera edad en querer participar de lleno y luchar por la corona de Miss Universo.

La abuela ha declarado que cree que puede ayudar a las mujeres a través de sus experiencias de vida, sobre todo por sus agallas, además, espera ser una inspiración para que otras féminas luchen por sus sueños.

La posible participación de una mujer de la tercera edad en Miss Universo desata debate y polémica en redes

La posible participación de Jocelyn en el certamen dividió opiniones en redes sociales, entre los que están felices por sus agallas y otros que no están de acuerdo con la inclusión, asegurando que ya se han sobrepasado ciertos límites.

"Una cosa es inclusión y otra romantizar lo desubicada que está la gente. El mundo de la belleza es gigantesco y hay espacio para todos: concursos para mamás, para personas de la tercera edad, para los Trans. Se perdió realmente el sentido y la naturaleza de lo que era Miss Universe", "Se va a salir de las manos tanta inclusión, todo debe tener límites y espacios", "Es una ridiculés" "Qué absurdo", "Es hermosa", "Apoyo que quiera lograr su sueño", "Para mí está bella", "¿Por qué la señora no puede participar por ser mayor? Si pueden participar trans, ¿por qué ella no?", "Para mí ya ganó", "La felicito", escribieron algunos en Instagram.

La exMiss Lupita Jones emitió su opinión sobre esto ante las cámaras de Univision, diciendo que no estaba muy de acuerdo con este tipo de inclusión.

"Es muy desigual el decir: Estoy compitiendo contra mi tía, mi sobrina y el primo de un amigo", expresó.



Algunos, como la actriz Amparo Grisales, opinan que si el concurso se llama Miss Universo, debería de ser sólo para 'misses' (señoritas), ya que podría haber otro para señoras.

¿Cuándo y dónde será Miss Universo 2024?

Después de la magna edición 2023 de Miss Universo, en el que se coronó a Miss Nicaragua, Sheynnis Palacios, como vencedora, se informó que México será donde se lleve a cabo la próxima ceremonia.