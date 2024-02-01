Eldina Jaganjac, la mujer que se niega a afeitarse su bigote y uniceja: tiene "más confianza" con su vello

Video Con estrías, cicatrices, celulitis, canas y amputaciones: estas famosas se aman tal y como son

El vello corporal en las mujeres es un aspecto negativo de acuerdo a varios estereotipos de belleza impuestos, por ello quien decidió romperlo a su manera fue una mujer europea te explicamos.

Mujer revela que deja el vello de su bigote y uniceja crecer para romper los estándares de belleza

Eldina Jaganjac, es una chica originaria de Copenhague, Dinamarca, que se volvió famosa en redes sociales por subir selfies mostrando su rostro con vello facial, específicamente dejando crecer sus cejas y bigote. Esto rápidamente llamó la atención y muchas personas comenzaron a cuestionar cuál era la razón de su decisión.

En una entrevista para el portal 'Daily Mail', explicó que al crecer en una ciudad pequeña donde se esperaba que "todos encajaran" se sintió frustrada por el hecho de que las mujeres gastan más tiempo para cuidar su apariencia y depilarse, que los hombres a quienes no se les cuestiona la cantidad de vello que tienen en el cuerpo y rostro.

"Antes de dejar que me creciera la uniceja, sentía que había opciones extremadamente limitadas sobre cómo se suponía que debían verse las mujeres. En comparación con los hombres, se espera que gastemos mucho más tiempo y dinero en nuestra apariencia sólo para ser considerados visualmente aceptables en la sociedad, especialmente cuando estamos en espacios públicos.Si un hombre no se afeita ni se depila las cejas, nadie se da cuenta ni comenta y no es nada fuera de lo común".



A raíz de esto en 2020 dejó crecer su vello de la entreceja y su labio superior. Esta decisión no fue fácil en un inicio, ya que algunas personas le gritaban cosas ofensivas en la calle, especialmente los más jóvenes, pero conforme pasó el tiempo ganó más confianza con su apariencia.

Imagen Eldina Jaganjac / Instagram

"No me importa lo que piense la gente. No quiero que se convierta en algo tan importante, sin juego de palabras, pero es una elección personal que cada uno debe tomar, y desearía que a la gente no le importara sin importar cómo decida verse una mujer. Algunas personas se me acercaron en la calle diciéndome que era genial y algunos me gritaban. Eso fue incómodo al principio, pero si algunas personas no tienen nada que hacer más que gritarles a los extraños, que así sea".



Eldina añadió que cuando dejó crecer su vello su círculo más cercano tuvo una reacción positiva, pues algunos la felicitaron y otros no se dieron cuenta.

Eldina Jaganjac explicó cómo es salir a citas y mandó un poderoso mensaje al público femenino

Algo que descubrió la joven tras dejar de depilarse es que cuando se trata de tener citas románticas puede descartar a las personas "más conservadoras", por la manera en que la critican y concentrarse en aquellos chicos que le dan una "atención positiva".

"La reacción es casi completamente positiva, pero estoy segura de que hay algunos comentarios negativos a mis espaldas, pero eso no me importa. He notado que algunos hombres adultos miran mis piernas sin afeitar y mis cejas como si tuviera una tercera cabeza.En todo caso, obtengo una atención más positiva y puedo eliminar a las personas más conservadoras desde el principio".



Eldina mandó un mensaje de body positive a todas las mujeres y las alentó a hacer lo que quisieran con su apariencia sin importar las críticas, pues lo único importante es que cada quien se sienta cómoda consigo misma.