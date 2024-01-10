Niñas de 10 años en tiendas de cosméticos causan polémica en TikTok: ¿quiénes son las ‘Sephora Kids’?
El comportamiento y hábitos de consumo de algunas niñas en tiendas de cosméticos está dando mucho de qué hablar.
Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.
Internet tiene una nueva obsesión: las ‘Sephora Kids’. Este término, que parece haber surgido en TikTok, tiene a miles de usuarios de redes sociales debatiendo si es correcto que niñas y preadolescentes gasten cientos de dólares en cosméticos y productos de cuidado de la piel. Te explicamos todo sobre esta polémica.
¿Qué es ‘Sephora Kids’?
El término se traduce literalmente como: ‘niñas Sephora’ y hace referencia a menores que compran en tiendas especializadas de cosméticos, ya sea la mencionada u otras, como Ulta.
@natsodrizzy
these kids need to go touch some grass #sephora #fyp #sephorakids #preteens #ipadkids #ipadkidsarescary♬ original sound - nat
Vale la pena resaltar que, si bien no hay un rango de edad en el que sitúe a estas pequeñas, se les asocia con la generación alga. De lo que no queda duda es de que siempre y cuando sean preadolescentes o menores, se les sitúa dentro de esta categoría. De manera frecuente y casual, se dice que tienen 10 años.
El término ‘Sephora Kids’ parece haber surgido en TikTok, donde múltiples usuarios se quejaron de su experiencia al comprar en una tienda de cosméticos y encontrarse con estas niñas, que tenían una actitud prepotente con otros clientes, trabajadores y hasta sus propios padres, quienes pagan por su consumo. Además, se les acusa de maltratar productos para pruebas gratis o para ventas.
@sirthestar
THESE LIL GIRLS ARE A DIFFERENT BREED PLEASEEEE 😩😭🤣 #sephorakids #drunkelephant #storytime #gay #lgbt🌈 #foryou #foryoupage♬ original sound - Sir Carter
A partir de estas denuncias, miles de usuarios se sumaron a la conversación cuestionando si era adecuado que niñas consuman maquillaje u otros productos de ‘skin-care’.
A partir de ‘Sephora Kids’, Internet debate si las niñas deberían usar maquillaje o ‘skin-care’
Como ya se mencionó, el debate sobre el comportamiento de algunas niñas en tiendas cosméticos viró hacia la edad ‘adecuada’ para incursionar en el mundo de la belleza.
Por ejemplo, varios creadores de contenido han señalado que uno de los productos de cuidado de la piel que más compran estas pequeñas son cremas antienvejecimiento. Su teoría es que les llaman la atención porque ven a otras personas usarlos en redes sociales sin saber que, en realidad, algunos de sus ingredientes podrían tener consecuencias negativas en su piel.
La dermatóloga Brooke Jeffy, quien usa su cuenta de TikTok para divulgar sobre estos temas, ya había advertido sobre esta tendencia en su perfil.
@brookejeffymd
This girl gets it! 💁♀️ When it comes to younger skin, Drunk Elephant might not be the fit. Aggressive exfoliants and early retinol? Not the essentials. Focus on sun protection for a lasting youthful glow! 🌟 And if acne's in the picture, go gentle with retinol, supported by barrier-strengthening products.♬ original sound - Dr. Brooke Jeffy
Sobre el uso del maquillaje, la mayoría de las opiniones se dividen entre quienes consideran que las niñas de 10 años son demasiado jóvenes para ello y quienes creen que, mientras sus papás lo aprueben, no hay nada de qué escandalizarse.
“Personalmente no creo que debería haber un límite de edad, en realidad es una decisión tuya y de tus padres, si ellos pagan por ello, ve, solo ten cuidado con los productos que compras”, “Yo digo: si sus papás les están brindando dinero para ir a comprar estos productos, ¿qué les cala?”, “Si a ellos no les alcanza y a unas niñas de 10 años sí, ¿qué tiene de malo?”, “¿Sabes que hemos caminado por todo el centro comercial y no hay ni una tienda para ellas (preadolescentes y niñas)?”, “Antes nosotros teníamos tiendas, revistas y productos hechos específicamente para nosotros, de 13 o 14 años, pero ahora ya no hay nada: pasas de ser una bebé, una infante e ir en primaria a ser una adulta, no hay transición”, “Nadie está hablando de que ya no hay marcas para los preadolescentes, así que por supuesto que van a comprar en las de adultos”, “¿Qué tiene de raro que haya adolescentes en una tienda de maquillaje en un centro comercial?”, “Probablemente quieren generar vistas porque nadie hablaba de esto hasta ahora y siempre ha habido niños que compran maquillaje”, fueron algunos de los comentarios que hicieron quienes defendieron a las ‘Sephora Kids’.
@so_style_ash
Not gonna lie -The negativity has been overwhelming and annoying. Theyre not hurting anyone. everyone on this app is a know it all and love to give unsolicited advice. Or a child calling a parent a bad parent. When you have absolutely no idea what it is to be a parent, these kids are my soul. They are kind and respectful, and if I have the means to spoil them, then that’s none of anyone’s business. This account is purely for fun we don’t need it just so everyone knows that. Everyone needs to take it down a notch and stop saying what they did as kids 10, 15,20 years ago. The times have changed the times are different. They are too old for baby toys and too young for the adult stores. There is nothing for them to bridge the gap. This is a fad right now. You know when they were obsessed with slime last year? Thats all they cared about or the year before when it was fidgets? Now it’s Sephora and Ulta and guess what it’s not hurting anyone so enjoy. 😃 ffypuultassephorassephorahaulsshoppinghaulttweensoftiktokppreppyaestheticmmakeups#skincare♬ Aesthetic Vibes - Megacreate
Del lado contrario, múltiples internautas han señalado que las niñas “no tienen que” maquillarse a tan corta edad, con argumentos como:
“¿Cuál es su urgencia por crecer?”, “Cada quien su dinero, pero hay etapas”, “No es por el dinero, es porque no están en edad”, “Yo a los 10 años solo me podía poner brillos de princesas en los labios”, “Cuando yo tenía 10 años, solo iba a las tiendas de juguetes”, “La piel de esas niñas va a ser horrible en unos años y solo usan productos con ácido”, “¿Realmente necesitan esos productos o solo los compran por el nombre de la marca?”, “Yo no entré a una tienda de esas hasta que tuve edad suficiente para comprar mis cosméticos” o “Es culpa de las redes sociales, la ‘glamorización’ de comprar productos de alta gama la consumimos mucho”.
Cuéntanos en los comentarios qué opinas tú de las ‘Sephora Kids’.