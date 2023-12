Mujer con cabello corto gana certamen de belleza por primera vez en 100 años: su triunfo genera polémica

La edición de 2024 de Miss Francia está dando mucho de qué hablar. Todo, por el corte de cabello de su ganadora, Eve Gilles. ¿Qué fue lo controversial del estilo de la reina de belleza? Te contamos todo sobre este caso.

Miss Francia corona, por primera vez en 100 años, a una mujer con cabello corto

El pasado 16 de diciembre, se llevó a cabo el certamen de belleza más importante de Francia. Esa noche, una joven llamada Eve Gilles se llevó la corona de la edición 2024.

La victoria de la originaria de Norte-Paso de Calais fue histórica. No porque fuera la primera mujer de la región en llevarse el título de Miss Francia o por lo que haya dicho en el escenario, sino por su cabello, que luce en un corte estilo pixie. En los 103 años de historia del concurso, es la primera vez que gana una mujer con cabello corto (no va más allá de su nuca).

Eve Gilles catalogó su triunfo como “una victoria para la diversidad”, según reportó ‘Euronews’.

“Nadie les puede decir quién deben de ser. Estamos acostumbrados a ver hermosas Misses con cabello largo, pero elegí un look andrógino con cabello corto (...) cada mujer es diferente, todas somos únicas”, añadió.



El citado medio también explica que Miss Francia 2024 es la segunda edición del certamen desde que se cambiaron sus reglas para admitir una mayor diversidad de concursantes.

Actualmente, ya no hay un límite de edad, las participantes pueden estar casadas, haber tenido hijos o tatuajes. En 2019, además, el concurso abrió las puertas para las mujeres trans.

Miss Francia 2024 generó debate en redes sociales

Si bien Eve Gilles vio su triunfo como una “victoria para la diversidad”, no todo el mundo estuvo de acuerdo con ella.

Las redes sociales, especialmente X (antes Twitter) se inundaron de mensajes a favor y en contra de que una mujer con cabello corto se coronara como Miss Francia 2024.

En dicha plataforma, múltiples usuarios comentaron que “no podían creer” que la corona fuera para alguien con un estilo andrógino. En ese sentido, calificaron el certamen como un “fraude” o “fracaso”.

Entre las críticas, también hubo quienes resaltaron que “solo habla de su cabello”, que su físico no coincidía con sus estándares de belleza o que era un triunfo para la “agenda progresista”.

Además, por su corte de pelo, la compararon con hombres, personajes de caricatura o Kris Jenner. De igual manera, hubo quienes teorizaron que, en un futuro, Eve Gilles incursionará en la política y tendrá una ideología parecida a la de la primera ministra Élisabeth Borne.



Tampoco faltaron quienes salieron a la defensa de Eve Gilles como Miss Francia 2024, con comentarios como:

“Es la mujer más bella de Francia”, “Quienes llaman ‘progresista’ al peinado de Miss Francia 2024 ya perdieron la cabeza”, “Después de saber un poco más de ella, no necesito oír nada más, ¡ella es fantástica!”, “Hay algo que no entiendo, ¿por qué criticar el físico de la nueva Miss Francia? Ya casi es el 2024 y seguimos hablando de eso”, “Creo que es un gran cambio y ella es hermosa”.



Alguien más señaló que Miss Francia 1970 actualmente luce el cabello tan corto como la nueva reina.

En medio de las críticas y apoyo, también hubo comentarios con un toque humorístico, como que ahora la joven tendrá que cortar su cabello “cada semana” para mantener su característico pixie cut.

¿Quién es Eve Gilles, Miss Francia 2024?

Se trata de una joven de tan solo 20 años, originaria del poblado de Quaëdypre, de la región de Norte-Paso de Calais, al norte de Francia. Es estudiante de Matemáticas en la Universidad de Lille.

De acuerdo con Daily Mail, es una entusiasta ecuestre y se adentró en el mundo de los certámenes de belleza en un año sabático que se tomó de sus estudios.

Sobre su estilo, Eve Gilles comentó a ‘La voix du nord’:

“Primero me corté el cabello para mí (...) Porque yo me quería así. Me veo como una mujer fuerte y decidida, independientemente del tamaño de mi cabello”.