¿Qué significa ser 'coquette'? La nueva moda que llegó a desplazar a los aesthetic

Video Señales de que ya estás viejo: bailas aplaudiendo, no entiendes a los 'chavos' y más

En los últimos meses seguramente te has encontrado en TikTok videos de influencers usando moños en la cabeza y outfits muy femeninos. Esta moda es conocida como 'coquette', pero ¿qué significa en realidad?.

Significado del estilo 'coquette' y su relevancia en las redes sociales

PUBLICIDAD

'Coquette’ podría traducirse como coqueta, es una tendencia asociada a la feminidad donde la mujeres de todas las edades lucen prendas girly con colores pastel y olanes, además de tener en su look uno o varios moños.

La vibra que emana es una mezcla entre la cinta 'María Antonieta' de Sofia Coppola, la serie 'Bridgerton' y la cantante Lana del Rey, como lo explica la usuaria @ahoraentiendomx y es utilizada para romantizar el lado femenino y delicado de las chicas sin hacerlas parecer débiles.

Con el paso de los meses, la palabra 'coquette' está ganando cada vez más relevancia y en TikTok existe ya una enorme cantidad de videos relacionados, como por ejemplo tutoriales de maquillaje, peinados sencillos y hauls de ropa con dicho estilo como por ejemplo vestidos con flores, faldas tableadas o de texturas suaves o suéteres tejidos.



Incluso se han señalado a algunas famosas que actualmente tienen este estilo como Ariana Grande, Kali Uchis y la mexicana Kenia Os.

A pesar de que millones de chicas están adoptando la moda 'coquette' y están encantadas, muchos no están de acuerdo con ella debido a que desde su punto de vista infantiliza a aquellas que la practican.

Usuarios de TikTok se burlan de la moda 'coquette' de manera original

Lo 'coquette' llegó tan lejos que incluso comenzó una campaña para burlarse de la tendencia poniendo moños en cualquier lugar como en los cubos de hielo, en las sopas instantáneas y hasta en las mascotas para hacerlos más lindos.



Estos videos de broma han acumulado millones de vistas y también hacen que los internautas se rían un poco sobre la invasión de lo 'coquette'.

"Yo desde que me gusto el estilo coquette le pongo moñito a todo", "Las mascotas con moñitos son mis favoritas", "Todo se ve tan coquette con moñitos", "Falto la coca coquette con su moñito jaja", "La comida coquette lo es todo", "Hacer todo coquette es mi pasión", Todo se ve lindo con moñitos", "La más coquette", y "Amo a los animales coquettes", son algunos puntos de vista.



Algunas mujeres han compartido que crecieron usando el rosa de forma obligada porque era un "color de niña", así que comenzaron a odiar usar cualquier ropa, juguete o muñecas de ese tono, pero ahora que el estilo 'coquette' predomina le han dado una segunda oportunidad para explotar a su manera su feminidad.

PUBLICIDAD

¿Qué piensas acerca de esta tendencia? Dinos en los comentarios.