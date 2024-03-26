Popotes antiarrugas: ¿tendencia de belleza o miedo a la edad? Tiktoker criticada por promocionarlos
Los usuarios de TikTok dan todo tipo de consejos y el de la siguiente chica generó fuertes críticas, ya que asegura que unos popotes pueden evitar el nacimiento de arrugas en el rostro, te explicamos.
Una reciente polémica ha surgido en TikTok en torno a una tendencia que ha generado controversia: el uso de popotes antiarrugas como parte de rutinas de belleza, y la siguiente influencer se ganó el odio de TikTok por recomendar un modelo "innovador" de dichos objetos.
Influencer en el ojo del huracán por recomiendar popotes antiarrugas en TikTok
Se trata de la influencer @reginaa.rr, quien cuenta con más de 200 mil seguidores en la red social de videos cortos. Fue el pasado 23 de marzo cuando decidió dar un tip, y este consistía en cambiar los popotes alargados para no generar arrugas alrededor de la boca al momento de succionar.
"Si tú como yo amas tomar todo con un popote, te tengo una muy mala noticia. Por usarlos todo el tiempo nos vamos a arrugar la boca antes de tiempo y en esta zona no hay nada que hacer porque no te puedes poner botox ahí", pero no te preocupes yo te traigo la solución", fue como empezó su discurso.
Después, mencionó que en Amazon venden popotes antiarrugas, los cuales, en lugar de ser alargados, parecen una especie de círculo con un agujero en medio por donde sale el agua.
La joven aseguró que si se usan estos popotes, la boca ya no tiene "que estirarse" para alcanzar la pajilla, y solo hay que colocar los labios para succionar el líquido, evitando así que se formen arrugas a corta edad.
Internautas comenzaron un inteso debate alrededor de los popotes antiarrugas
El clip se hizo viral de inmediato obteniendo más de 4 millones de views, pero eso sí, generó una enorme cantidad de opiniones divididas. Primero, dominaron aquellos que no tardaron en burlarse de la tiktoker, pues mencionan que usar los popotes tradicionales no causa arrugas y esto es una simple exageración.
"Ni me cuentes cuántos seguidores tiene ésta genio", "Mejor que no use popotes, es gratis y ecológico", "Un problema real les pido", "Gente hueca hace estos videos", "Es que tú también, real no me opongo a que te critiquen por lo que dijiste", "Dios le da sus peores batallas a sus mejores guerreros", "La epitome del capitalismo" o "Hay gente que simplemente no debería tener TikTok, fueron algunos de ellos".
Otros aseguraron que de hecho gracias a ella ahora tienen "un nuevo miedo desbloqueado" por adquirir arrugas en la parte que rodea los labios.
"Gracias, nuevo miedo desbloqueado", "Una inseguridad más agregada a la lista", "Jamás lo había pensado y ahora ya me traumé", "No sabía esto y ahora ya no puedo dejar de pensar", "Ya no querré tomar nada en popote", "¿Cómo que arrugas? ya no puedo ver la vida igual" y "Mi miedo es tan real que ya dejaré de usar popotes".
Por último, hubieron algunos que quedaron sorprendidos que tantas personas manifestaran sentir horror por adquirir arrugas cuando es algo natural que todo ser humano experimenta.
¿Por qué le tienen tanto miedo a envejecer? es normal, es natural y no tiene nada de malo; hay mujeres con arrugas que son hermosas y no tendrás siempre una cutis de alguien de 20", "Yo no puedo creer que haya personas que le tienen miedo a la más mínima arruga", "¿Qué estamos haciendo amistades? el tiempo pasará, ¿por qué le tenemos tanto miedo a envejecer? lo hacemos todos los días", "¿Cuál es el miedo de arrugarse? creo que tener arrugas es algo lindo, lit significa que viviste", "Amiga vamos a envejecer tarde o temprano" o "Gente recuerden que las arrugas no significan cáncer, así que no le tengan miedo a arrugarse", fueron otros puntos de vista.
¿Tú qué piensas al respecto? Dinos en los comentarios.