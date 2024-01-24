El cubo gigante de la Antártida: loca teoría afirma que desde ahí "se controla la simulación en la que vivimos"

Karles Torah, mejor conocido en el mundo de las redes sociales como 'Mr. Tartaria', quien habla de teorías conspirativas y otras realidades tras supuestamente haber trabajado durante 35 años con una agencia gubernamental de élite, se volvió viral después de que a finales de noviembre de 2023 apareció en el podcast de YouTube 'Worldca$t' al hablar sobre un cubo gigante que encontró en la Antártida.

Sin lugar a dudas, la Antártida es el lugar más misterioso para la humanidad, misma que ha buscado desde hace mucho tiempo llegar al fondo de todo lo que guarda, desatando curiosidad por todo el planeta, gracias a que es el único lugar al que no ha podido llegar el hombre y el único que no tiene un gobierno alguno, sino que está bajo un 'Tratado Antártico', en el que están de acuerdo varios países del mundo.

¿Cómo descubrieron el Cubo Gigante de la Antártida?

Según la narración de Karles, antes de 'jubilarse' y terminar la relación laboral con la agencia para la que trabajaba, lo mandaron a una última misión a la Antártida, en la que debían recuperar de lugares muy recónditos 10 balisas climatológicas.

"He piloteado helicópteros por la real Antártida, no por la que nos cuentan. La Antártida que nos cuentan no existe, no hay tratados, es todo falso, es todo manipulación, como todo lo que rige en este mundo: yo lo llamo 'El juego', una especie de simulador holográfico", expresó.

Asegura que la última estaba en una 'zona muerta', en la que ningún aparato electrónico funciona y la densidad, presión, frecuencia y vibración cambian, por lo que debían entrar con aparatos y trajes especiales. Un lugar a donde no podría llegar ningún hombre sin la tecnología adecuada.

Torah asegura que a 2 mil metros de altura apareció bajo el helicóptero un cubo gigante, de 3 kilómetros cúbicos.

"Aparece dentro de mi radar un objeto donde según estaba la balisa, vimos una mancha en el horizonte. Parecía que estaba flotando arriba. Iba tomando forma y se veía cada vez más enganchada al suelo. Unos kilómetros antes era un cuadrado que se veía al fondo, estaba puesto en el suelo, se va haciendo grande, hasta que sólo veíamos cuadrado, un cubo en realidad", explicó.



Pero quizás lo que más ha sorprendido fue su fortuito encuentro con seres 'de otro mundo'.

"Del cubo se abrió como una puerta o como una mancha que apareció en la parte de abajo, aparecieron 3 seres, aproximadamente de unos 3 metros de alto, pero no eran de carne y hueso, eran energía en forma humanoide. Tenían una especie de traje, más que nada para que para nuestra vista no fuera tan brutal, creo. Nos echaron a patadas, muy enfadados, diciendo que ahí no tenemos que hacer nada, que éramos la sexta expedición terrestre que llegábamos hasta ahí. Se comunicaron tlepáticamente, sin voz, los cuatro recibimos el mismo mensaje. Era una voz, pero era más vibración, una cosa muy extraña que aún hoy no entiendo, pero todos captamos el mensaje", reveló.



Antes de irse, Karles aseguró que tuvo curiosidad de tocar el cubo, pues pensó que era un holograma y que los habían metido a todos en una especie de programa experimental.

"Casi me meo encima. Lo toco, cierro los ojos y era una pared, no era dura, era como una gelatina, veo cómo se mueve la pared como si fueran ondas. Lo atravesé, de cara a los de fuera, yo estuve solo una décima de segundo. El espacio-tiempo dentro del cubo no es el mismo que tenemos aquí en la Tierra, estuve aproximadamente 4 horas ahí y aquí sólo fue una décima de segundo", continuó.



En el cubo, el exagente aseguró que se encontró con otras dos versiones de él mismo con quien habló, una con 30 años menos y otra con 30 años más.

"Tuve una charla con mis tres yo, aparecí en otro simulador, fuera de este simulador que llamamos Tierra y tuve una experiencia trascendental, como las que son cercanas a la muerte, que luego regresan. Esto me hizo cambiar lo que soy yo, mi carácter y mi forma de ser y de pensar", concluyó.



Torah aseguró que le permitieron hablar de todo esto, pues sabían que nadie le creería, por lo que podría estar seguro.

¿Qué opinaron en redes sociales sobre el Cubo Gigante de la Antártida?

Tal como predijo Karles, internautas como los usuarios de TikTok no le creyeron y hasta tomaron todo con humor, recalcando que no hay pruebas de esa expedición.

"Todo de lo que habla es sacado de películas", "Yo quiero de lo que fuman ellos", "Y entonces despertó", "Yo con dos cervezas inventando historias sin sentido", "El cubo de Fortnite, Fortnite lo predijo", "Esta serie ¿cuándo sale?", "Miami me lo confirmó", "El primo de Superman", "Como Spiderman en el multiverso", "Los símbolos son del cubo de 'Transformers'", "Lleven una Polaroid para la otra", "Después de escuchar a esta persona me siento muy inteligente", "Como cuando Dewey le cuenta a Reese su historia del monstruo ('Malcolm el de en medio')", comentaron algunos.



Por su parte, el youtuber Carlos Chavira aseguró que en el podcast 'Mr. Tartaria' afirmó que desde este cubo se controla la "simulación en la que estamos viviendo" y que lo grabó en video (aunque en realidad no lo dice), sin embargo cuestiona el por qué este clip no ha salido a la luz para comprobar todo lo que está diciendo, lo cual replicaron sus seguidores y simpatizantes.



El podcast del canal de 'Worldca$t' ya cuenta al momento con casi 1 millón 600 mil visualizaciones y los clips en TikTok poseen con hasta 3.2 millones de reproducciones, mientras que el podcast de Carlos Chavira en YouTube cuenta con más de 7 mil 600 visualizaciones y el clip en TiKTok 8.2 millones de vistas.

Al momento, no hay nada sólido que compruebe que el Cubo Gigante de la Antártida que vio Karles Torah exista.