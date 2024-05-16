Aurora Boreal

¿A qué suena una aurora boreal? Un satélite logró captar el enigmático sonido

Las auroras boreales no sólo emiten luces de hermosos colores en el cielo, sino que también se ha comprobado que tienen un sonido característico que, muchas veces, es inaudible para el oído humano

Por:
Tania Caballero.
Video ¿Qué es la tormenta geomagnética que provocó auroras en México y cuándo será la siguiente? 

Durante una tormenta geomagnética, las auroras boreales no sólo iluminan los cielos del norte con su danza de luces esmeralda y rosa, sino que también emiten sonidos intrigantes que hasta ahora han sido develados.

¿A qué suenan las auroras boreales y cómo lo descubrieron?

Un estudio finlandés en 2016 demostró que las auroras boreales producen sonidos similares al crujido de la electricidad estática o al pisar hojas secas. Científicos de la Universidad de Estocolmo lograron grabar el sonido de estas luces a unos 70 metros sobre la superficie.

Aunque durante siglos se había debatido si estos fenómenos naturales tenían sonido, la evidencia ahora confirma que sí lo emiten.

Anteriormente, este sonido ya había sido descrito como un "crujido, silbido o zumbido silencioso, casi imperceptible" en algunos asentamientos al norte de Canadá y Noruega.

Por su parte, algunos medios de comunicación también aseguran que el sonido fue captado por un satélite durante una de las tormentas geomagnéticas de los últimos días y que formaron auroras boreales de colores únicos.

¿Qué produce las auroras boreales y estos sonidos?

La actividad solar intensa produce tormentas geomagnéticas en su superficie, las cuales arrojan varias partículas hacia el espacio, mismas que llegan hasta nuestro planeta.

El campo magnético terrestre, más fuerte cerca de los polos, es el escenario donde ocurren las auroras boreales. Las partículas solares interactúan con este campo magnético, generando destellos de luz y, sorprendentemente, sonidos, aunque muchas veces son inaudibles para los seres humanos.

Las auroras boreales no solo son un espectáculo visual impresionante, sino también una sinfonía silenciosa que nos conecta con los misterios del espacio y la Tierra.

Aurora boreal
Aurora boreal
Imagen Shutterstock
Aurora BorealEspacio exteriorCiencia

