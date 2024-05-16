El polémico retrato del rey Carlos III está desatando locas teorías en Internet, ¿es aterrador?

Video Las aterradoras predicciones de Nostradamus que podrían cumplirse en los próximos meses

El rey Carlos III de Inglaterra reveló recientemente su primer retrato oficial, pintado por el artista Jonathan Yeo. La obra, expuesta en el Palacio de Buckingham, ha generado controversia y teorías conspirativas en Internet debido a sus trazos y detalles que ya han analizado varios usuarios de redes sociales.

¿Por qué el retrato del rey Carlos III es tan controversial?

A simple vista, el retrato difiere significativamente de las representaciones tradicionales de monarcas. El fondo rojo vibrante, en realidad, es una extensión del uniforme de la Guardia Galesa, de la cual Carlos III fue coronel en 1975.

El artista, Jonathan Yeo, ha optado por capturar la esencia del rey en lugar de replicar su apariencia literal. El resultado es una imagen contemporánea y dinámica que busca conectar al público con "el ser humano que hay debajo de la corona".

Pero hay más simbolismo en juego. La mariposa monarca, una especie afectada por el cambio climático, no es un elemento aleatorio en el retrato. Representa las causas medioambientales en las que Carlos III se ha involucrado a lo largo de su vida. Además, alude a la metamorfosis que experimentó el protagonista al ascender de príncipe a rey.

Sin embargo, no todos aplauden esta obra que además ha desatado locas teorías en Internet.

Estas son algunas de las interpretaciones que los internautas le han dado al retrato del rey Carlos III

Este nuevo cuadro en el Palacio de Buckingham ha aterrorizado a muchos internautas, quienes han explorado otro tipo de simbolismos en él.

El tiktoker Rubén Kuri explica que el color predominante es el rojo, que representa pasión, fuerza, importancia, valentía, pero también alerta, peligro, agresión. Además de que nuestra referencia primitiva hace alusión a la sangre, que aunada con el contexto político y social apunta a que muchos lo consideren como una representación de la sangre derramada.

Por su parte, la grafóloga Maryfer Centeno asegura que a la pintura "sólo le faltan los cuernos" y que no puede entender cómo el monarca eligió este tipo de cuadro (en el que parece que está en el infierno) para representarlo a él y su vida.

La especialista en personalidad señala que el color rojo sí ha tenido que ver históricamente con el clero, la aristocracia y el poder.



Aunque algunos emitieron comentarios positivos, la mayoría de los usuarios de TikTok relacionaron el cuadro con algo oculto, sangriento y hasta malvado.

"La esencia del rey Carlos entonces es la maldad", "Lo relaciono con Drácula, da malas vibras", "la mariposa es el alma de Lady Di", "La primera palabra que me vino a la mente al ver el retrato fue 'sanguinario'", "Me recuerda el infierno de Dante", "Refleja su necesidad de ser visto", "Parece Carrie", "Muy sangriento", escribieron algunos.



Por su parte, algunos usuarios de Facebook analizaron un poco más a detenimiento la pintura, colocándola en diferentes posiciones y encontrando, según ellos, otros símbolos ocultos como demonios escondidos.

¿Símbolos ocultos en el retrato del rey Carlos III? Imagen Facebook

Captura análisis retrato rey Carlos III Imagen Facebook: NotiNerd



Incluso en YouTube aseguran que el retrato simboliza que el rey Carlos III está siendo manejado por élites que gobiernan en realidad al mundo y que existen entidades que están por aparecer entre nosotros.

Al momento, la familia real no ha expresado su sentir al respecto de todas estas conjeturas y teorías conspirativas compartidas en redes sociales.

El retrato del rey permanecerá en exhibición en la Galería Philip Mould hasta mediados de junio, cuando se trasladará al Drapers' Hall de Londres.