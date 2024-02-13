Extraña sombra se aparece en incendios de Chile y asombra en redes: “Está apagando el fuego”

¿ Qué es eso? Esa es la pregunta que miles de internautas buscan resolver en un video viral de los incendios forestales de Chile. Las imágenes no solo causaron gran revuelo en redes sociales, también dieron pie a un sinfín de teorías sobre lo que muestra.

Extraña sombra es captada en video de los incendios de Chile: imágenes virales

A principios de febrero de 2024, Chile se enfrentó a su “tragedia más grande” desde el terremoto del 2010: una serie de incendios se dispersó por la región de Valparaíso.

Los fuegos arrasaron con áreas verdes, viviendas y vidas de personas a su paso (según cifras oficiales, hay al menos un centenar de muertos).

Pero la tragedia no fue lo único que se pudo observar en medio de las llamas y el humo. Un video viral muestra lo que podría ser un extraño ser en medio del fuego.

‘Tío Ovni’ (@tiovni) es una cuenta de TikTok dedicada a compartir videos de cosas sobrenaturales, objetos voladores no identificados o sucesos místicos de algún tipo.

El pasado 5 de febrero, colgó el clip de un noticiero de Tele13 dando cuenta de los incendios en Chile. En una toma cercana de la pantalla, se puede apreciar una silueta humana, que parece dar unos pasos y levantar los brazos.

“La extraña sombra del incendio en El Salto, Viña del Mar”, se limitó a describir la publicación.

"Extraña sombra" es captada en video durante los incendios de Chile. Imagen TikTok

TikTok reacciona al video de una extraña sombra en los incendios de Chile

La publicación de ‘Tío Ovni’ causó gran sensación en la red social de los videos cortos, donde alcanzó 1.6 millones de reproducciones, más de 43 mil ‘me gusta’ y cientos de comentarios.

En esta sección, múltiples usuarios de TikTok expresaron su asombro por las imágenes, además de exponer sus teorías sobre qué podría ser la “extraña sombra”:

“Dicen que es un principado”, “Es un gigante de los cerros y está apagando el fuego”, “Es un demonio enviado por el diablo para destruir la ciudad”, “Ese gigante está apagando el fuego”, “Es un gigante de tartaria”, “Son sombras negras y muy altas, yo las he visto”, “¿El gobierno está en una guerra oculta contra los gigantes de las montañas?” o “Sin importar lo que fuera, estaba apagando el fuego”, fueron algunas de sus hipótesis.



Un principado es, según algunas creencias religiosas, una especie de ángel que forma el séptimo coro celestial.

Sin embargo, muchos no coincidieron con esta teoría, ya que: “Se supone que ellos son protectores y no harían daño”, además de que “son espirituales, no físicos, no se pueden ver”.

El lado más escéptico de TikTok, por su parte, encontró su propia explicación al extraño ser en el video viral:

“Mi teoría es que es la sombra de una persona que se refleja en el humo. Como tiene fuego detrás, hace que se vea más grande en el reflejo”, “Se llama sombra, la mayor parte la población tenemos una”, “No es un gigante ni nada raro, solo el efecto de la luz que provoca sombra con el humo”, “La gente en 2024 apenas está descubriendo la proyección de una sombra”.



No obstante, no faltaron quienes expusieron sus reservas sobre esta idea: “Si fuera un humano, no se vería así tan relajado, sino angustiado y desesperado. Claro que es algo sobrenatural”.

En cualquier caso, la mayoría de los usuarios coincidió en que parecía como si el ser “echara agua” al fuego, como con la intención de apagarlo.