Mamá expone los "extraños" dibujos que hace su hija y asusta a Internet: "¿debo estar preocupada?"

Una de las actividades favoritas de los niños es dibujar, ya que con ella echan a volar su imaginación por horas; no obstante, una mujer no supo cómo reaccionar al ver los dibujos de su hija.

Mamá grabó los aterradores dibujos que hizo su hija y el video se hace viral

Se trata de la influencer Abbie Herbert, quien tiene más de 15 millones de seguidores solo en TikTok. Con su contenido variado se ha ganado a público de todas las edades, pero uno de sus videos provocó escalofríos.

Se trata de aquel que compartió a mediados del mes de septiembre, donde aseguró que estaba "aterrada y asustada" porque acababa de descubrir algo más que impactante. La influencer comenzó a narrar que su hija de unos tres años adoraba dibujar cosas muy coloridas y hacer retratos tanto de ella como de su familia, pero de un momento para otro sus dibujos cambiaron, pues ahora le estan gustando las cosas espeluznantes, ya que "ama el Halloween y las calabazas”, entonces fue así que coloreó un gato y un caldero.

Si bien los colores que usó podrían ser muy peculiares lo que realmente llamó la atención de su mamá fueron dos cosas específicamente. La primera, es que su hija dibujó en el iPad ojos con fondos negros, lo cual parecería que un ser se esconde bajo la oscuridad.

"Está muy interesada en las caras y los ojos, pensé "tal vez está en su era para dibujar ojos"".



La segunda es que al estar un día en la escuela, Abbie le expresó a su hija que quería que le regalara una obra de arte y al recogerla de sus clases, le dio un dibujo hecho sobre una hoja color rojo y con un crayón negro hizo muchas líneas y círculos.

Lo más aterrador es que cuando la joven le pregunta a la niña qué es exactamente el dibujo ella responde "Es el aro" e inmediatamente comenzó a reír, aunque jamás ha visto el filme.

Éste incluso es similar a algunos que aparecen en la cinta 'El Aro', los cuales son dibujados por el hijo de la protagonista al tener visiones sobre Samara, la niña que murió dentro de un pozo.

A pesar de que causó miedo en redes, usuarios aseguran que esos dibujos son "normales"

Dicho clip obtuvo 11 millones de likes en TikTok y en la sección de comentarios, las personas expresaron su miedo legítimo por los dibujos y cómo podrían relacionarse con hechos paranormales.

"Encima se ríe cuando dice que es el aro, yo me muero", "¿Así empiezan las pelis de terror no?", "Dibujaba círculos repetidamente y dibujaba algo pesado en cierta parte del papel", "Yo que tu me ponía a rezar", "¡Oh no, Abbie! Deberías preocuparte. Quiero decir, espero que se refiera a tu anillo o a cualquier anillo pero no a la película "El ANILLO"", o "Si no le has dejado ver ninguna película de miedo, y lo ha hecho ella sola, te recomiendo de todo corazón un psicólogo", es lo que expresaron.



Un grupo de internautas trató de calmar a la influencer explicándole que cuando ellos eran niños también hacían dibujos que daban miedo, pero eso no tenía nada de malo.

"Yo también hacia cosas re turbias cuando era chica y mira salí bien", "Mi hija también pinta cosas raras pero creo que ellos solo hacen lo que su imaginación dice no por que sean brujas o cosa así", No creo que sea algo preocupante, al principio sólo son rayones de colores como quieren y cuando conocen más comienzan a dibujar mejor" y "Yo pintaba cosas muy raras también, igual muchos ojos y mucho desastre jaja gracias por dejarla dibujar lo que ella quiere", son otros que se pueden leer.



