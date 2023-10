Las calabazas de Halloween tienen un origen antiguo y macabro: te contamos su historia

The Irish Times relata que en el siglo XVIII se popularizó la leyenda de ‘Stingy Jack’, un herrero que hizo un trato con el diablo, pero no cumplió con su parte (los detalles específicos suelen cambiar según quien la cuente la historia). Al morir, no pudo entrar ni al cielo ni al infierno y su alma fue condenada a deambular por el mundo humano el resto de la eternidad. El demonio se ‘apiadó’ de él y le dio una llama del inframundo para que pudiera encender lámparas en su camino.