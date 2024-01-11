Captan nubes "extrañas" en un atardecer en la Ciudad de México y videos levantan teorías: ¿son ovnis?

Video Los ovnis sí existen: todas las veces que el gobierno lo ha confirmado y cómo nos protege de ellos

En Internet circulan diversas teorías conspirativas sobre la existencia de los extraterrestres y la manera en que se manifiestan en la Tierra, pero recientemente cientos de personas aseguraron ver un ovni en medio de un atardecer, te explicamos.

Atardecer en la Ciudad de México levanta sospechas sobre la presencia de ovnis: se escondieron en las nubes

PUBLICIDAD

El pasado 10 de enero miles de usuarios de redes compartieron fotos y videos de un espectacular atardecer, el cual apareció en la Ciudad de México y pudo ser apreciado de igual manera en estados aledaños. La mezcla de colores en el cielo llamó la atención de la población, pero también la forma y tamaño de las nubes, pues parecían platillos voladores.

Pronto TikTok comenzó a inundarse de videos mostrando el atardecer, pero haciendo énfasis en que quizá los extraterrestres habían llegado a la Tierra para comenzar una invasión, ya que no era normal que las nubes fueran tan grandes.

"¿¿Ovnis o nubes, ustedes que opinan? yo creo que 2024 será el fin del mundo", "Yo también las vi y se me hizo extraño", "¿Y si son ovnis? me muero", "Podría ser distracción para que la gente olvide la lista de Epstein", "Yo sí creo que son ovnis", "Las ví y me asuste", "Ya llegaron los aliens a conquistarnos", "¿Soy la única que pensó que esas cosas son platillos voladores camuflajeados en el cielo?", "Los aliens no llegaron a EUA, llegaron a México" o "Ay qué miedo", es lo que comentaron.



Aquellos que creen que en efecto, eran ovnis, incluso remarcaron que podría ser el inicio del Proyecto Blue Beam, el cual ha sido fuertemente mencionado en redes sociales desde 2023 y que también es el centro de diversas teorías conspirativas.

Las fotos y videos del atardecer también fueron considerdas una advertencia ante un fuerte temblor

Otra de las opiniones más repetidas es que se aseguró que el color del cielo era una predicción de un fuerte temblor, pues desde hace tiempo se tiene dicha creencia en el país, por lo cual mostraron su preocupación de que esto pase.

"Por favor Diosito que no tiemble", "Mi mamá dice que cuando el cielo se pone rojo va a temblar", "¿Y si tiembla", "A mi me enseñaron que ese color en el cielo significa que pronto habrá un temblor", "Va a pasar otra vez, va a temblar", "Nos va a cargar el payaso, este tipo de atardeceres se relacionan con los temblores", y "No puedo dejar de pensar con esto que va a temblar".



Ante esta conversación en redes sobre las nubes y el color del cielo una usuaria de TikTok llamada @chicadelclimamx, explicó que no se trata de ovnis o el augurio de un fenómeno natural, más bien lo que se vio fueron nubes lenticulares las cuales se forman con corrientes de viento ascendentes, que a su vez provocan una inversión térmica en la atmósfera.

PUBLICIDAD

Por último, destacó que dichas formaciones no son muy comunes de apreciar debido a que se necesitan condiciones ambientales específicas para que se formen, pero cada año aparecen en diversas partes del mundo.



A pesar de esta explicación en Twitter el miedo no cede, pues usuarios remarcaron que las nubes extrañas aún

eran visibles en la mañana de este 11 de diciembre, lo cual no es algo normal.

¿Tú qué piensas al respecto? Dinos en los comentarios.