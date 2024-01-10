Captan extraña criatura marina a la orilla del mar y la foto causa terror en redes: ¿es un extraterrestre?

Video Un supuesto extraterrestre apareció en Nueva York y muchas personas están convencidas de que es real

Una mujer se ha hecho viral tras compartir en redes la imagen de una criatura que encontró mientras vacacionaba en Australia, pero lo curioso es que parece como si fuera un ser sacado de una película de ciencia ficción.

Encuentran una criatura extraña en Australia e internautas la comparan con personaje de Bob Esponja. Imagen Getty Images/Facebook/Nickelodeon

Encuentran extraña criatura en las playas de Australia, ¿es un extraterrestre?

Una mujer fue de visita a Australia y se encontró con una extraña criatura marina, la cual no dudó en subir a sus redes sociales y causó terror entre los internautas.

Todo ocurrió en la playa Step Beach, ubicada en Fairhaven, Australia, donde encontró a la criatura durante uno de sus paseos. Al tener curiosidad sobre lo que era, publicó la foto en un grupo de Facebook llamado ‘Field Naturalist Club of Victoria’, donde escribió una breve descripción del lugar donde lo encontró, buscando que otros usuarios le proporcionaran más información.

“Lo encontré en los estanques de rocas. Fue un poco difícil, será una planta como…”, escribió Emily Jenke el pasado 3 de enero en el grupo de Facebook.

En segundos, la publicación comenzó a llenarse de comentarios de otros miembros del grupo, aunque en un inicio todos lo compararon con un personaje Bob Esponja, la abuelita del episodio donde venden chocolate, otros señalaron que podría ser una criatura espacial, hasta que otras personas explicaron que se trataba de un Tulipán de Mar.

¿Qué es un tulipán de mar?

Aunque un experto no identificó a la criatura como un tulipán de mar, este organismo se caracteriza por las protuberancias en su cuerpo, mismas que surgen por una esponja que la recubre.

Este ser habita en aguas poco profundas de Nueva Zelanda, por lo que es común encontrarla en las playas australianas.

De acuerdo con el portal Naturalist, el Pyura Paquidermatina, nombre científico del tulipán de mar, es una especie de ascidia sésil que suele crecer en rocas mediante un tallo largo.

Esta especie se alimenta mediante filtración, es decir que por el bombeo de agua puede consumir plancton que encuentra dentro de su hábitat.



Aún hay muchas criaturas por conocer, como el Tulipán de Mar o una Pluma de Mar, un extraño espécimen que fue hallado en la Antártida que tiene 20 brazos y su cuerpo tiene una protuberancia que parece una fresa, tal y como lo describen en el artículo publicado en la revista Invertebrate Systematics.

Según los investigadores, el Promachocrinus fragarius tiene un color entre púrpura y rojizo oscuro, además vive como máximo a unos 65 metros de profundidad. Lo que ha llamado la atención son sus 20 brazos que llegan a medir hasta 20 centímetros de largo, los cuales son utilizados, principalmente, para moverse en las profundidades y poder atrapar su alimento: el plancton.

¿Alguna vez habías escuchado hablar del Tulipán de Mar? No olvides dejar tu opinión en la sección de comentarios.