Captan a una persona diminuta en un lugar recóndito de la Antártida: video desata teorías en TikTok

Internet es caldo de cultivo para todo tipo de teorías conspirativas, especialmente, con lo que respecta a fenómenos, cosas, animales o lugares de nuestro mundo poco conocidos, como la Antártida. En TikTok, se hizo viral un video que cuestiona un detalle inusual del continente.

Video de una ‘persona diminuta’ en la Antártida causa revuelo en TikTok

¿En la Antártida se ocultan cosas que la mayoría de los humanos ni siquiera imaginamos? Esa es la pregunta que cada tanto resurge en Internet. Y es que, al tratarse de un lugar tan poco explorado en comparación con otros continentes, muchos se preguntan qué es lo que verdaderamente se encuentra ahí.

En ese sentido, no faltan las teoría conspirativas que le atribuyen un sinfín de fenómenos al continente congelado.

A finales de enero de 2024, por ejemplo, la cuenta ‘Drakenaire’, especializada en videos de lugares insólitos en el mundo, colgó en TikTok un video en el que cuestionaba un extraño avistamiento.

Según relata una voz en off, en videos satelitales del continente se puede apreciar una “zona” en la que están ancladas un par de lanchas (que, presupone, son de científicos chilenos) y en la que camina un grupo de exploradores. Lo inusual es que las imágenes también muestran a una “pequeñísima persona”, vestida con las mismas prendas que el resto de los ahí presentes.



Vale la pena resaltar que en el clip de poco más de un minuto no se especifican las coordenadas del lugar que muestran.

Si bien el creador del video atribuye la imagen a un tal Pedro Durán, no dio más detalles del supuesto autor. Adicionalmente, servicios como Google Maps o Maxar (que citó como una de sus fuentes) no suelen nombrar a sus fotógrafos.

TikTok da sus teorías de qué es la ‘persona diminuta’ de la Antártida

El video de ‘Drakenaire’ se hizo viral en la red social, con 3 millones de reproducciones, más de 27 mil ‘me gusta’ y cientos de comentarios. En esta sección, los usuarios de la plataforma expusieron sus hipótesis que explicarían la presencia de la “pequeñísima persona” en la Antártida, como:

“Proyecto Blue Label”, “Nos ocultan tantas cosas que ni lo imaginamos” o “El científico: ‘Voy a vestir a un muñequito con el mismo traje y tomaré la foto así, algún día alguien se volverá loco con esto’”.



No obstante, muchos coincidieron en que se trataba de un defecto de la imagen 360:

“Superposiciones de imágenes al crear la visión 360 grados. Se coló la imagen de una persona de a lado y de otra imagen de cerca, no hay misterio”, “¿O sea que en Google Maps hay errores que dan efectos visuales curiosos? Qué descubrimiento, genio”, “Explícame cómo el coche de Google pasó por esa zona”.



En ese sentido, no faltaron quienes aprovecharon la ocasión para sacar su lado más gracioso para dar conclusiones más graciosas que serias:

“En Chile todos tenemos un ayudante que es una versión mini de cada quien, ¿cómo le hacen ustedes sin uno?”, “Soy de Chile y sí, acá viven personas pequeñas”, “El Chapulín Colorado”, “Tomó la pastilla de chiquitolina de El Chapulín Colorado”, “Todo el mundo sabe que el frío encoje” o “Se encogen por el frío, es normal por estos lados”.

Video viral supuestamente muestra a persona diminuta en la Antártida. Imagen TikTok / Getty Images



Cuéntanos en los comentarios qué piensas tú sobre las imágenes de la persona diminuta captada en la Antártida.