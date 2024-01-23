Cámaras de seguridad captan tres ‘fantasmas’ en una casa en México y el video causa terror en Internet

Un video que habría captado a tres fantasmas en una casa de la Ciudad de México está causando revuelo en redes sociales: ¿realmente muestra actividad paranormal o es una edición digital?

Video de supuestos fantasmas en Ciudad de México se hace viral

PUBLICIDAD

El 2024 no se ha quedado corto de supuestos sucesos paranormales: aliens, ovnis y extraños avistamientos en el cielo han sido documentados en redes sociales en tan solo las primeras semanas del año.

Más recientemente, se hizo viral un video que supuestamente muestra a tres fantasmas en una casa de Ciudad de México.

Más que una cuenta personal, 'J. Alberto' usa su perfil de X (Twitter), ‘@admpubmx’, para compartir contenido relacionado con el mundo paranormal, desde teorías, debates, fotos y videos.

El pasado 21 de enero colgó un video de unos 30 segundos que, afirma, muestra “fantasmas reales”. Según relató, las imágenes fueron captadas en una casa de la Ciudad de México en la que la dueña reportó oír ruidos extraños. “Oficiales de la CDMX nunca encontraron nada”, pero “ordenaron a operadores del C5 (Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Contacto Ciudadano; autoridades locales) enfocar cada centímetro de la casa” a través de las cámaras de videovigilancia de la capital mexicana.

El resultado fue la grabación que él hacía pública. En el clip, supuestamente tomado la madrugada del 31 de marzo de 2018, se aprecian dos figuras humanas, aparentemente infantiles, que interactúan entre sí. A los pocos segundos aparece una tercera silueta que parece unirse a la dinámica. Al final, las tres desaparecen.

¿Quieren ver fantasmas totalmente reales?



Una ciudadana reportó ruidos en una casa; oficiales CDMX nunca encontraron nada; ordenan a los OP del C5 enfoque cada centímetro de la casa. Resultado:



Verdaderos fantasmas proyectándose en los ventanales. pic.twitter.com/rMdshN4DaN — 💧J. Alberto (@admpubmx) January 21, 2024



Hay que resaltar que esta no es la primera vez que la supuesta grabación de estos fantasmas sale a la luz. En septiembre pasado, ‘Podcast Paranormal’ las presentó en una transmisión en vivo de 12 horas.

PUBLICIDAD

En aquella ocasión, el conductor comentó que un policía local les hizo llegar las imágenes, pero les pidió no revelar su identidad para no poner en riesgo su trabajo. Además, afirmó que parte de su equipo de trabajo visitó directamente la casa de los hechos y comprobó que ahí no vivían niños, que en el segundo piso, en el que se desarrollaron los hechos, no había nadie más y que no era la primera vez que sucedía esto.

Internautas reaccionan a video de supuesto fantasma

La publicación de ‘ J. Alberto’ rápidamente se hizo viral en lo que antes era Twitter, alcanzando 10 mil ‘likes’ y 2 mil ‘retweets’.

En la sección de las respuestas, miles de usuarios se hicieron presentes para externar sus percepciones del mismo.

Muchos, dijeron sentirse asombrados por los supuestos fantasmas:

“Algo como la película ‘The Others’”, “Se ve más bien como que el tercer niño llega de otra dimensión”, “Hasta escalofríos da”, “En el segundo 23 se ve cómo aparece una tercera alma”, “Así pasen los años, seguirá siendo su casa (de los fantasmas)”, “Yo creía que los fantasmas no existían, pero ahorita que vi el video, me congelé de miedo”, “Más que fantasmas, son personas de otra línea temporal”.



No obstante, algunos internautas se mostraron escépticos ante el video y lo expresaron con mensajes como:

“Yo también sé usar Adobe Effects”, “Están fuera de escala”, “¿Los fantasmas tienen sombras?”, “Es el reflejo del televisor en la ventana, es una escena de la película”, “Me parece una filmación proyectada en sentido inverso sobre una cortina”.



¿Tú crees que son fantasmas, una edición o el reflejo de una televisión? Deja tu opinión en los comentarios.