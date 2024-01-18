TikToker supuestamente poseída preocupa a sus fans con alarmante mensaje de despedida: "Di lo mejor de mí"

Video Estos influencers fallecieron muy jóvenes y de forma trágica: sus historias impactaron al mundo

Fue a partir de diciembre del 2023 que Bella Dueñas, una tiktoker que originalmente se hizo viral por su larga cabellera roja y su contenido sobre belleza, cambió totalmente el tipo de videos que hacía para volverlos cada vez más oscuros y desconcertantes, asegurando que estaba poseída.

La influencer dio de qué hablar nuevamente hace unos días, luego de publicar un desconcertante y alarmante mensaje de despedida en su cuenta de TikTok oficial @belladuenas.

¿Cómo fue el mensaje que publicó Bella Dueñas que alarmó a sus fans?

'La morra del pelo largo' subió un video en el que se ven imágenes de sus transmisiones en vivo donde luce feliz, hablando de belleza, luciendo su inmensa cabellera roja; para después dar paso a momentos en los que se acuesta en su cama sin ganas o está sentada en ella, con el cabello trenzado, y finalmente, está sentada en el suelo, con poca luz y el cabello cortado deliberadamente en una actitud extraña y preocupante.

"Y esta vez, por fin me atrevo a decirles que, si pierdo la batalla contra la depresión, quiero que sepan, que siempre di lo mejor de mí para ser la mejor persona, pero en la vida no siempre puedes tener lo que quieres", se escucha y se lee en el clip.

¿Cómo reaccionaron los usuarios de TikTok ante el 'video de despedida' de Bella Dueñas?

Los fans de la creadora de contenido se mostraron preocupados por su salud mental, aunque algunos pocos aseguraron que ella sólo busca llamar la atención.

"¿Alguien me dice qué pasa con Bella Dueñas?", "Quiero que vuelva la Bella Dueñas de antes", "Tranquila, Bella Dueñas, te entiendo. Bueno, no, trato, y aquí estoy para apoyarte", "No se burlen de Bella Dueñas", "Yo te apoyo", "Te amamos Bella Dueñas", "No hagas caso a los comentarios, no sigas con esto sólo por fama. Tú sé la misma de siempre", "Bella Dueñas, vuelve, te quiero mucho, eres increíble, nunca te rindas", "Antes me gustaba mucho Bella Dueñas y quiero que vuelva", escribieron sus seguidores.



El clip ya cuenta con más de 3.6 millones de visualizaciones en tan sólo una semana, más de 151 mil 'likes' y casi 5 mil comentarios.

Al momento, Bella Dueñas no se ha pronunciado sobre lo que realmente pasa detrás de sus alarmantes y espeluznantes videos, ni sobre este en particular, sin embargo, no se sabe a ciencia cierta si es tan sólo para llamar la atención y ganar fama, aunque muchos especialistas en los últimos tiempos aseguran que la salud mental no debe tomarse nunca a la ligera.

¿Cómo empezó todo?

Fue a principios de diciembre de 2023 que algunos usuarios de TikTok identificaron a una señora espectral detrás de uno de los 'lives' de Bella Dueñas, a partir de ahí, la tiktoker comenzó a hacer videos cada vez más espeluznantes en los que asegura haber sido poseída, incluso otro de sus alarmantes videos asegura que la Bella Dueñas de antes ya no regresará nunca más.

Bella Dueñas, quien actualmente tiene 15.7 millones de seguidores en TikTok, comenzó su carrera al compartir consejos de belleza y salud, en especial por su cabello largo y rojo, pero con el tiempo comenzó a compartir más detalles personales, lo cual no fue del agrado de sus seguidores.

La joven contaba a sus fans varias anécdotas y después se contradecía, por lo que comenzó a ganar 'haters', quienes no han dejado de seguirla y consumir su contenido, a pesar de que siempre se están burlando de ella.

En los últimos meses, Bella ha llamado la atención porque cambió la temática de sus videos al lado paranormal, compartiendo segmentos de sus transmisiones en vivo donde habla de presencias extrañas en su casa, incluso de objetos que se mueven sin ninguna explicación.

Al ver que sus videos conseguían millones de reproducciones, la joven siguió con el mismo tema, donde parece estar poseída.

A pesar de lo que muchos creen, este tipo de videos incrementó su cantidad de seguidores por más de un millón en tan sólo dos meses.