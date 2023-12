Captan a un extraño ser en una misa navideña e Internet lanza sus teorías: ¿es un fantasma?

En Internet, las historias sobrenaturales propagan curiosidad y miedo entre los usuarios. Esta vez, el clip que compartió la tiktoker @gr_sjj, el pasado 24 de diciembre, está causando todo tipo de teorías para tratar de explicar qué es lo que aparece en el video.

¿Captan a un fantasma dentro de una iglesia? Video viral provoca terror en TikTok

De acuerdo a su más reciente clip, su padre asistió a una posada el día de Nochebuena, la cual se celebró en una iglesia donde todos rezaron.

Mientras ocurría esto, el hombre grabó la ceremonia con su celular y le mandó el video a su hija para mostrarle cómo fue la ceremonia.

Al inicio ella no notó nada raro dentro del material, pero cuando lo analizó a fondo, vió que un ser extraño estaba entre los feligreses.

En las imágenes se pudo ver lo que parecía una persona sumamente pálida, sin cabello y con ojos negros, como si se hubiera maquillado, pero la joven apuntó que en su opinión "no era un humano".



Algo inusual es que las personas a su alrededor parecían no haberlo notarlo, pues estaban adentradas en la misa como si nada y el tiktok se hizo viral en dos días, pues alcanzó a ser reproducido hasta ahora 1.7 millones de veces.

En los comentarios, primero se expresaron aquellos que aseguraron dicho ser les provocó miedo.

"Me muero, qué miedo verlo en la iglesia", "¿Qué onda con su sonrisa?", "Me salió esto de noche jaja ya no podré dormir", "No sé ustedes, pero a mi me dio miedo", "Sí se ve raro todo eso la verdad, me dio miedo", "Ay, sí me asustó ver esto", "¿Por qué todos en la iglesia actúan normal? yo tendría mucho miedo", "Videos que no pensé que me darían miedo" y "Qué susto me llevé con esto", fueron algunos de ellos.

Internautas hicieron teorías respecto al 'ser extraño' que estuvo en la misa

Después estuvieron aquellos que crearon diversas teorías al respecto, por ejemplo que se trataba de una persona que usó lentes dentro del recinto o que era alguien que usaba una máscara facial debido a que tenía quemaduras en el rostro.

Ante esto, la autora del TikTok explicó en los comentarios que las personas de la posada jamás vieron a alguien así en la iglesia durante el festejo y también quedaron en shock al notarlo en el video.



Lo más escalofriante de todo el asunto es que el padre de la iglesia reconoció al extraño ser y aseguró conocerlo, tras la difusión del video.

"Las personas que estaban ahí se sorprendieron al ver el video por que nadie vio a alguien así, el padre dijo que fue la sacristán del lugar y que se presenta como un espíritu ya que murió hace años y esto fue el viernes, dice el padre que no puede descansar en paz", fue la declaración de la joven.



Esto significaría que se captó a un fantasma con el video, pero algunos internautas no dejan de creer que todo se trata de una farsa para alcanzar viralidad.

¿Tú qué piensas acerca de este caso? Dinos en los comentarios.

