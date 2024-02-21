Ovnis

¿Ovnis en México? Radar meteorológico detecta “anomalías” y desata teorías entre internautas

¿Una prueba de ovnis en México o una señal malinterpretada? Unas imágenes causaron gran revuelo en redes sociales.

Ericka Chavez's profile picture
Por:Ericka Chavez
Video Los ovnis sí existen: todas las veces que el gobierno lo ha confirmado y cómo nos protege de ellos

Para los entusiastas de los ovnis y aliens, las redes sociales son una mina de oro puro, pues ahí es donde frecuentemente se encuentran supuestas pruebas de avistamientos paranormales. Recientemente, una publicación en Facebook causó furor al teorizar que se habían encontrado objetos voladores no identificados en las costas de México.

¿Son ovnis? Extrañas señales en radar de México se hacen virales

En el grupo de Facebook ‘UFO-OVNIS-Paranormal’, más de 900 mil usuarios de la red social se conectan para debatir dichos temas, así como compartir sus supuestos encuentros con seres de otros mundos. El pasado 19 de febrero, un miembro publicó un par de imágenes de “una anomalía muy rara” en un radar.

Las capturas son de un mapa de México en el sitio web ‘Ventusky’ (especializado en meteorología y radares), específicamente, en la costa de Tamaulipas, cerca de Tampico. Sobre el Golfo de México, se observan una serie de puntos de color azul y unas cuantas líneas rojas. El usuario se refirió a estas señales como “anomalías”, dejando abierta la posibilidad a que se trataran de ovnis.

Radar meteorológico capta “anomalías” en Golfo de México y desata teorías conspirativas en redes sociales.
Imagen Facebook

En cuestión de horas, las imágenes saltaron del grupo donde se publicaron y se hicieron virales en Facebook. Posiblemente, la historia resonó con los locales puesto que en Tamaulipas hay múltiples relatos populares de supuestos avistamientos ovnis y hasta una leyenda de que los aliens protegen sus ciudades costeras.

En dicha plataforma, miles de personas comentaron sus teorías al respecto:

“Pues dicen que hay una estación ovni bajo el mar, que por eso no hay huracanes ahí”, “Se rumora que existe una base ovni ahí”, “Siempre han dicho que hay algo en el fondo del mar de Tampico, ¿qué creen que sea?”, “Los aliens son nuestros vecinos y protectores”, “Los aliens ya se fueron para el mar” o “Son ovnis”, fueron algunos de los mensajes que publicaron.

Posible explicación de las “anomalías” en las señales de radar virales

Pero no todos se mostraron tan crédulos ante la publicación viral. MeteoAlert Tampico, una página de Facebook especializada en meteorología, dio su propia explicación sobre el fenómeno.

“La realidad o la verdad a medias es que, pues sí, efectivamente hay ruido en el radar”, explicó uno de los creadores de contenido.


Detalló que las señales que se observan en el mapa no son más que “falsos positivos” de sucesos meteorológicos. Esto se debe a que los radares meteorológicos no reciben el mantenimiento adecuado, algo “muy común en México”.

MeteoAlert Tampico asegura que las "anomalías" captadas en el radio meteorológico serían "ruido".
Imagen Facebook


Para probar su explicación, MeteoAlert Tampico contrastó las imágenes de ‘Ventusky’ con la lectura de radares del Gobierno de México y mostró que en la página oficial del Servicio Meteorológico Nacional, se observan los mismos puntos, además de que otros radares a lo largo del país registran señales parecidas.

¿Qué crees tú que son las extrañas señales de radio que se hicieron virales? Escribe tu teoría en los comentarios.

Relacionados:
OvnisPremio Lo NuestroMundo MísticoFenómenos ParanormalesViralHistorias viralesRedes SocialesInternetMéxico

