¿Taylor Swift hizo enojar a Hollywood con las transmisiones de su concierto? Esta sería la razón

Taylor Swift no solo domina el mundo de la música. En 2023 también conquistó el cine y de paso, hizo historia y hasta molestó a una que otra persona en Hollywood.

Taylor Swift hizo historia con su película del ‘Eras Tour’

En 2023, la cantante de 34 años se embarcó en un ambicioso proyecto, ‘The Eras Tour’, una gira mundial en la que repasa algunos de los éxitos más importantes de su carrera. Los shows se convirtieron en todo un fenómeno tanto para los asistentes como para el Internet entero.

Por si eso no fuera poco, en octubre pasado, la intérprete de ‘Karma’ lanzó ‘Taylor Swift: The Eras Tour’, una cinta de casi 3 horas que llevaba la experiencia del concierto en vivo a la pantalla grande.

La película estaba destinada a convertirse en un éxito. Y no defraudó, especialmente, gracias a su séquito de fans, los ‘swifties’, que convirtieron las salas de cines en pistas de baile, karaokes y más.

En enero de 2024, se convirtió en el documental de un concierto más taquillero de la historia, superando el lugar que tenía Michael Jackson con ‘This is It’. El filme de Swift obtuvo ganancias de más de 261.6 millones de dólares a nivel mundial.

Pero hubo alguien que no estuvo contento con ‘Taylor Swift: The Eras Tour’: Hollywood. Según se ha publicado en diversos medios y redes sociales, los estudios se habrían molestado con la voz de ‘Lover’ por esta producción.

La razón por la que Taylor Swift habría molestado a estudios de Hollywood con película

Lo primero que hay que entender es el sistema de distribución de películas. Tradicionalmente, los productores de películas se apoyan en los estudios para que sean ellos los encargados de la distribución y promoción de las cintas. A cambio, los estudios aseguran que los títulos lleguen a las salas de cines y se llevan una importante parte de las ganancias en taquillas.

Sin embargo, Taylor Swift decidió jugar de una manera diferente: en vez de contratar a un estudio, hizo un trato directo con AMC, la mayor cadena de cines en el mundo, para distribuir la película de ‘The Eras Tour’. De esta manera, cortó a los intermediarios y se aseguró de llevarse la mayor parte de las utilidades (57 por ciento, según reportes de ‘Puck’).

“Ella obtiene beneficios y está haciendo esto por varias razones. Creo que el dinero es excelente para ella, aunque en realidad no lo hicieron solo por eso. El objetivo era llevarla a los cines a un precio reducido, para que sus fans que no pudieran permitirse el lujo de ir al ‘Eras Tour’ tuvieran la oportunidad de verla en los cines”, comentó al respecto el periodista de entretenimiento Matt Belloni en el podcast ‘The Town’.



Sobre el tema, el cineasta Christopher Nolan comentó en octubre pasado:

“Taylor Swift está a punto de darle una lección a los estudios, porque la película de su concierto no la distribuyen los estudios, sino el propietario de un cine, AMC, y generará una enorme cantidad de dinero. Y esta es la cuestión, este es un formato (el cine) esta es una forma de ver las cosas y compartir historias o experiencias, que es increíblemente valioso. Y si ellos no lo quieren, alguien más lo hará”.



En ese sentido, mucho se ha rumorado que los estudios se habrían molestado con ella. Tampoco se ha descartado que, en el futuro, figuras con el suficiente peso recurran a la misma estrategia.

Hay que recordar, además, que ‘Taylor Swift: The Eras Tour’ se estrenó cuando la huelga de actores de Hollywood aún estaba activa, por lo que las producciones estaban paradas.

Así logró Taylor Swift el trato con AMC que habría enfurecido a Hollywood

De acuerdo con ‘Puck’, los padres de la voz de ‘You’re Losing Me’ fueron los encargados de llegar a un acuerdo con AMC, como suele ser con otros de sus negocios.

Según el reporte del medio, la familia de la cantante decidió acercarse a la cadena de cines debido a que no llegaban a un acuerdo con los estudios tradicionales.

Scott Swift, papá de Taylor, se habría reunido en secreto “por semanas” con el CEO de AMC, Adam Aron, a quien habría contactado a través de un amigo en común.

