Peso Pluma gana su primer GRAMMY antes que Lana del Rey y fans reaccionan con memes: aquí los más divertidos de la ceremonia

Video Así fue el momento en que arrestaron al rapero Killer Mike después de ganar tres Premios GRAMMY

Los Grammy 2024 dejaron en el escenario espectaculares presentaciones como los de Miley Cyrus y Dua Lipa; además de una larga lista de ganadores y una ola de memes entre los que destacan las reacciones de los fans de Lana del Rey al primer megáfono de Peso Pluma.

¿Qué pasó en los Grammy 2024?

PUBLICIDAD

Desde la Crypto.com Arena de Los Ángeles, la noche del pasado 4 de febrero se llevó a acabo la 66 entrega de los Grammys mostrando desde el minuto uno de la alfombra roja imágenes icónicas que por supuesto sirvieron de escenario para el humor en redes sociales.

La noche regaló momentos inolvidables como el homenaje a Sinead O’Connor por parte de Annie Lennox; la reaparición de Celine Dion, tras revelarse problemas de salud, y varias estrellas que salieron con premio en mano como Jon Batiste, por Canción del año y Álbum del año.

Sin embargo, la que hizo historia fue Taylor Swift al convertirse en la primera cantante en llevarse cuatro premios en la categoría Mejor álbum, gracias a su disco ‘Midnights’.

Taylor ganando 4 veces AOTY y anunciando álbum nuevo

Hermosa mañana para ser Swiftie pic.twitter.com/pkPzyjCKbb — Pablo (@kingAcuarioo) February 5, 2024



Como si fuera poco, la cantante esperó a recibir uno de sus cuatro premios para anunciar al mundo que el próximo 19 de abril estrena álbum de estudio, ‘The Tortured Poets Department’. Sus fans no caben de la emoción.

La complicidad con la que compartieron la noche Taylor y Lana también fue digna de representar en memes por los usuarios, quienes las compararon con estrellas de telenovelas como Erika Buenfil y Victoria Ruffo.

una amistad así de larga 🙏🙏🙏❤️❤️❤️ pic.twitter.com/og6QCgsnsv — carlos buburrón (@CBuburron) February 5, 2024



Hablando de sorpresas de la noche, Miley Cyrus también logro llevarse sus primeras dos estatuillas luego de 22 años de trayectoria, arrasando al interpretar ‘Flowers’ con una serie de ajustes en la letra que todos ovacionaron.

"muchas gracias a todos, no creo que me haya olvidado de nadie pero puede que me haya olvidado la ropa interior, ¡adios!"



MILEY CYRUS VOLVIENDO A SER LA MÁS ICÓNICA👑 #GRAMMYspic.twitter.com/fU7wm4JxU7 — used to be young (@milesholy) February 5, 2024

La cantante fue de las consentidas de la noche tanto para quienes la vieron en directo como para los internautas que amaron su shows, actitud, discursos y peinado del que hasta ahora todos están hablando.

Miley Cyrus hair looks like she had rollers in it …took the rollers out and didn’t comb it out #GRAMMYs pic.twitter.com/PtMmofw3BD — Women For The Culture (@IamW4TC) February 5, 2024

Miley Cyrus with controversial

hair? SHE IS COMING. pic.twitter.com/h9m3JtPS0C — Endless Summer Venus (@EverSinceVenus_) February 5, 2024



En el desfile de estrellas, en una noche que se celebra y reconoce a los mejor de la música, destacaron personalidades como las de Karol G, Billie Eilish, Dua Lipa, Ana Bárbara, Maluma, Peso Pluma, Miley Cyrus, Lana del Rey y Taylor Swift, estas cuatro últimas se convirtieron además como los reyes pero de los memes.

PUBLICIDAD

Peso Pluma se lleva su primer Grammy antes que Lana del Rey y los fans estallan con memes

La presencia de Peso Pluma en la ceremonia se viralizó desde su paso por la alfombra roja por la que desfiló del brazo de su novia, la argentina Nicki Nicole, llamando la atención por la dentadura de oro que llevó y que mucho revuelo causó.

tenes a LANA atrás y le sacas foto al fiero d peso pluma pic.twitter.com/HGtLELjnoK — oriana (@justtride) February 4, 2024



El cantante de corridos tumbados se llevó a casa también su primer megáfono en la categoría Mejor Álbum de Música Mexicana superando trabajos como los de Lila Downs, Ana Bárbara y Flor de Toloache.

La polémica se hizo presente porque Hassan Emilio Kabande Laija, nombre de pila del mexicano, no se hizo presente en el escenario para recoger de manos de Natalia Lafourcade el galardón. Hasta el momento se desconoce la razón oficial.

Además de su ausencia en el escenario, fueron los fans de Lana del Rey los que estallaron y es que la cantante aún no consigue el reconocimiento por lo que sacaron su frustración con humor a través de memes.

peso pluma ganando un grammy antes que lana del rey … pic.twitter.com/XCPrijY1A7 — jojo (@lillacraa) February 5, 2024

Lana del rey no gano un Grammy y el gil de peso pluma si, las chicas hoy estamos así pic.twitter.com/uCtcqI2N7s — maggo ⟡ (@IMASTARNATION) February 5, 2024

peso pluma tiene un grammy y los arctic monkeys no pic.twitter.com/Eh6Ic1zW4b — chia (@chiaa_marini) February 4, 2024

En medio del alboroto en redes, fans y algunos medios se dieron a la tarea de investigar y dieron con que Lana se volvió una seguidora más de Peso Pluma en Instagram.