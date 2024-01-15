¿Taylor Swift es agente del gobierno? Teoría afirma que influye en votos jóvenes: el Pentágono responde

Video Taylor Swift está cambiando tu vida sin que te des cuenta: domina el deporte, la economía y más

Taylor Swift lleva meses en la boca de todo el mundo gracias a la más reciente gira musical que presentó en diversos países y también por su actual relación con el deportista Travis Kelce.

La cantante ha sido señalada en el pasado como la protagonista de diversas teorías conspirativas, por ejemplo que es una viajera en el tiempo. Y en semanas pasadas también se esparció el rumor de que era una agente del Pentágono, te explicamos.

PUBLICIDAD

¿Taylor Swift es un activo político del gobierno Estados Unidos? Teoría conspirativa se viraliza en redes

Todo comenzó cuando el pasado 9 de enero el presentador de noticias de 'Fox News', Jesse Watters, cuestionó si ella podría ser un activo político y ser parte de una operación psicológica fabricada por la CIA.

“Hace unos 4 años la unidad de operaciones psicológicas del Pentágono surgió y convirtió a Taylor Swift en un activo para combatir la desinformación en línea", fue parte de su discurso.



El comunicador hizo referencia a una asociación entre Swift y Vote.org destinada a alentar a los jóvenes a registrarse para votar.

Right now, Fox is suggesting that Taylor Swift is a psyop because she posted a link to register voters. pic.twitter.com/liR06Qiq2C — Acyn (@Acyn) January 10, 2024

En el pasado, Taylor afirmó ser demócrata y votar por Joe Biden, lo cual hizo sospechar que el número a favor de dicho pensamiento político posiblemente aumentó de manera directa gracias a la influencia de la joven compositora.

A la par Stuart Kaplan, ex agente del FBI, comentó que la teoría sobre Swift es real, aunque posiblemente estén utilizando a la famosa de "manera encubierta".

"La administración tiene lo que ellos consideran un equipo de gestión de percepción, son profesionales que salen a identificar a aquellas personas que pueden pasar desapercibidas, ya sea con conocimiento o sin conocimiento para hacer este tipo de campañas. Es posible que Taylor Swift realmente no sepa que la están utilizando de manera encubierta para influir votantes".



Este planteamiento llegó rápidamente a las oídos de las 'swifties' quienes emitieron sus opiniones al respecto en Twitter.

"'Fox News' es una operación psicológica permanente, y funciona", "Las Swifties van a salvar la democracia", "¿Cómo creen que se va a atrever a animar a los estadounidenses a registrarse para votar?", "¿Dijo por casualidad a sus partidarios que si no conseguían que su candidato fuera elegido, debían derrocar al gobierno?, ¿no? Es hora de calmarse y sentarse", "Yo creo que trabaja de encubierto para el FBI" y "Taylor Swift animando activamente a los jóvenes a votar y por supuesto FOX piensa que esto es algo malo. Solo porque asumen que votarán por Biden, por supuesto", es lo que expresaron.

Miembro del Pentágono revela si Taylor es una agente del gobierno o no en declaración

Ante este rumor la portavoz del Pentágono, Sabrina Singh, acabó con las especulaciones el 10 de enero mediante una declaración al portal 'Politico'.

"En cuanto a esta teoría de la conspiración, vamos a deshacernos de ella. Pero eso resalta que todavía necesitamos que el Congreso apruebe nuestra solicitud de presupuesto suplementario lo más rápidamente posible para que podamos estar fuera de peligro con posibles preocupaciones fiscales”, continuó, agregando más referencias a los éxitos de Swift.



Quien también alzó la voz fue la directora de Vote.org, Andrea Hailey, explicando que no existe ninguna operación psicológica ni un activo del Pentágono.

¿Tú qué piensas al respecto? Dinos en los comentarios.