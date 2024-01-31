¡Swifties!: Aerolíneas tendrán vuelos inspirados en "Taylor Swift-Travis Kelce" hacia Las Vegas

Estimados pasajeros, prepárense para abordar el vuelo UA 1989 que partirá desde San Francisco hacia Las Vegas. Sí, la fiebre por el romance del año entre la cantante Taylor Swift y el jugador de los Kansas City Chiefs, Travis Kelce se siente literalmente "en el aire".

United Airlines y American Airlines son dos aerolíneas que han anunciado, a través de sus redes sociales, los vuelos adicionales que operarán durante la final del Super Bowl. Cada uno de ellos, lleva un indicador especial: el número de vuelo está inspirado en la pareja.

Descubre los vuelos inspirados en canciones de Taylor Swift y el número de Travis Kelce hacia Las Vegas

United Airlines operará 3 vuelos adicionales desde Kansas City hacia Las Vegas, destino en el que se jugará la gran final. Estos serán: el UA 1587, que es la mezcla de los números de las camisetas de Kelce y su mariscal de campo Patrick Mahomes.

También volará el UA 2287 que románticamente es la canción “22” de Swift y el número de Kelce. Por último, tendrán al UA 1989, el álbum regrabado de la cantante americana en 2023. Dichos vuelos estarán disponibles el domingo 11 de febrero.



En tanto, desde San Francisco hacia las Vegas despegarán dos vuelos más hacia Las Vegas identificados como UA 1995 y UA 1849. El primero hace referencia al último Super Bowl en el que el equipo de San Francisco (49’ers) fueron campeones. El segundo es el año en que surgió el nombre del equipo.

American Airlines también tendrá un vuelo inspirado en la pareja

Por su parte, American Airlines también anunció que el viernes 9, sábado 10 y lunes 12 de febrero tendrá vuelos inspirados en la pareja. El 1989 saldrá de Kansas City hacia Las Vegas el 9 y 10. Mientras que el 87 regresará de Las Vegas hacia Kansas City el lunes 12.

Con estos vuelos adicionales, ambas aerolíneas estiman transportar en conjunto a más de 40 mil fans hacia la justa final entre los San Francisco 49’ers y los Kansas City Chiefs.

¿Llegará Taylor a la final?

La gran incógnita que nos tiene comiéndonos las uñas es si Taylor Swift logrará llegar a Las Vegas para animar a Kelce. La cantante tiene agendada una fecha de The Eras Tour en Tokio. Esperamos que las 17 horas de diferencia entre ambos destinos sean una ventaja para ver a esta pareja de nuevo en el campo.

Mientras lo descubrimos, prepárate una Limonada Midnights para pasar una tarde al estilo Swifty.