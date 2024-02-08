¿Taylor Swift es fan de María de Todos los Ángeles e hizo un álbum en su honor? Joven expone las ‘pruebas’

Video Taylor Swift está cambiando tu vida sin que te des cuenta: domina el deporte, la economía y más

Taylor Swift no es solo una de las artistas más populares de la actualidad ( ‘Time’ la llamó la persona del año 2023). También es el objeto de todo tipo de teorías, que van desde las que buscan explicar sus canciones hasta las de conspiración. En TikTok, una joven se viralizó al exponer que la cantante de 34 sería fan de María de Todos los Ángeles, ¿por qué? Te contamos a continuación.

Joven se dice que Taylor Swift es fan de María de Todos los Ángeles y se hace viral en TikTok

‘Lupis’ Hernández es una joven que usa sus perfiles digitales para compartir su talento artístico y gusto por diversos temas de cultura pop.

A principios de febrero, colgó en su cuenta de TikTok un video poco más de 3 minutos en el que expuso una alocada teoría: “Taylor Swift vio María de Todos los Ángeles y decidió hacer un álbum completo al respecto”. En la descripción de la publicación añadió que cree que la intérprete es “fan” del programa cómico.

“Ahora, yo sé que esta teoría suena un poco loca, pero tiene mucho sentido y me parece que necesita ser hablada”, dijo previo a ahondar en el tema.

Con dispositivas en mano, explicó que el disco al que se refería era ‘Lover’. Y como primer argumento, expuso que el álbum de 2019 tiene una estética muy parecida al del programa estelarizado por Mara Escalante: “Se nota clarísimo que (Swift) tomó varias referencias de María de Todos los Ángeles y su estilo”.

Las pruebas más contundentes de su teoría, dijo, estaban en las canciones. 'Daylight’, por ejemplo, sería una referencia al coma en el que estuvo la protagonista.

Sobre ‘Cornelia Street’, ‘Lupis’ Hernández teorizó que “está súper basada en la fonda de doña Lucha y en cómo a María de Todos los Ángeles le dolía pasar por ahí”.

La canción ‘Paper Rings’ estaría inspirada en el amor que María le tiene a Albertano pese a que es pobre”.

“Pero la prueba más importante”, según la joven, es el “calzón pantaleta de María de Todos los Ángeles que Taylor ha usado recientemente para promocionar su nuevo álbum”.

Por la manera tan libre en la que tradujo las letras, es evidente que ‘Lupis’ hablaba con humor y no en serio.

TikTok reacciona a la teoría de que Taylor Swift es fan de María de Todos los Ángeles

El video de ‘Lupis’ se hizo viral en la red social, alcanzando más de 120 mil reproducciones, casi 20 mil ‘likes’ y cientos de comentarios.

En estos, múltiples ‘swifties’ se hicieron presentes y aprobaron los argumentos de la creadora de contenido:

“Estoy de acuerdo, hermana, estás muy adelantada a esta época”, “A veces me preocupa este fandom… porque tiene sentido”, “Toda una ‘mastermind"', “Jamás nadie ha hablado con tanto sentido en la vida”, “Lo peor es que tiene sentido” y “Rosa pidió que pusieran música moderna y Taylor la escuchó”, “Mara Escalante fácilmente podría escribir ‘Lover’, pero, ¿creen que Taylor podría escribir un solo capítulo de ‘María de Todos los Ángeles’?”, “Lo que nadie sabe es que María es en realidad Taylor”, le escribieron.



En ese sentido, muchos usuarios expusieron sus propias conexiones entre Taylor Swift y María de Todos los Ángeles:

“Y luego Travis (Kelce) es americanista (apoya el partido de futbol América)”, “María escribía en su diario y, ¿quién escribió diarios con ‘Lover’? Exacto, Taylor Swift”, “María aceptó a Albertano con un anillo de maquinita, como ‘Paper Rings’”, “De hecho hay una teoría que dice que ‘London Boy’ se iba a llamar ‘Mexico City Boy’”, “¿Entonces el nuevo álbum también está inspirado en ‘María de Todos los Ángeles’? Albertano era cantautor y María se sabía muchos pensamientos bonitos”, “Además, en el video de ‘The Man’, la propia Taylor Swift interpreta a un hombre, similar a como (la actriz de) María de todos los Ángeles interpreta a Doña Lucha”.



No obstante, no faltaron quienes señalaron los ‘errores’ en la teoría que conecta a la cantante con el programa de comedia. El hecho de que la fonda que comentó la joven en realidad era del abuelo de María y no de doña Lucha fue el más mencionado.

Por último, varios internautas pidieron que “Mara Escalante confirme esto”.