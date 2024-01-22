Chiefs ganan partido, pero se hacen tendencia por Taylor Swift: todos hablan solo de ella por una razón

Video Taylor Swift está cambiando tu vida sin que te des cuenta: domina el deporte, la economía y más

Taylor Swift sigue dando de qué hablar en el mundo de los deportes. El pasado 21 de enero hizo una aparición especial en el partido de los Kansas City Chiefs contra los Buffalo Bills y, si bien los primeros salieron victoriosos, la intérprete de ‘Lover’ fue quien se llevó las miradas y comentarios en redes sociales.

Taylor Swift es abucheada previo al juego de Kansas Chiefs vs. Buffalo Bills

Pese a ser artista, en los últimos meses, su nombre ha estado relacionado con el mundo del deporte. Todo, debido a su romance con Travis Kelce, uno de los jugadores más reconocidos del fútbol americano.

En septiembre de 2023 hizo su primera aparición en un partido de los Chiefs, equipo de su novio, y, desde entonces, Taylor Swift parece haberse convertido en una estrella más de la NFL.

Si bien nunca está en el campo, las cámaras de televisión frecuentemente se enfocan en su reacción ante las victorias de su pareja.

El pasado 21 de enero, la voz de ‘22’ asistió al encuentro de los Kansas Chiefs contra los Buffalo Bills y, de nueva cuenta, se robó la atención.

En redes sociales, circuló un video de Swift arribando al estadio Highmark. Alrededor de su carro se encontraban varios hinchas, que se dividieron entre quienes la recibieron con júbilo y quienes la abuchearon.

La cantante de 34 años pareció despreocupada por la reacción y, antes de entrar al recinto, lanzó un beso a los ahí presentes.

Taylor Swift has arrived at Highmark Stadium! pic.twitter.com/u1g44ffJWi — Heather Prusak (@haprusak) January 21, 2024

Una vez iniciado el partido, se le vio apoyar a los Chiefs desde un palco. Este evento, además, marcó la primera vez que Taylor Swift se deja ver en público con Jason Kelce, el hermano de su novio, y su esposa.

El partido de los Kansas Chiefs vs. Buffalo Bills fue la primera vez que Taylor Swift se dejó ver públicamente con Jason Kelce. Imagen Getty Images



Según algunos testimonios, el equipo contrincante hizo sonar canciones de Calvin Harris, Harry Styles, The 1975, Kanye West o Katy Perry, exparejas o personas con las que la intérprete ha tenido problemas en la pasado, durante el encuentro.

Horas más tarde, la artista protagonizó un tierno momento con su cuñado y una fan. Jason salió del palco para celebrar, sin playera, la victoria de los Chiefs, cuando se encontró a una pequeña ‘swiftie’, aparentemente aficionada a los Bills, con un cartel para la cantante. En medio de los vítores, él la cargó para que pudiera saludar a la voz de ‘Is It Over Now?’.

Fans reaccionan a la atención que recibe Taylor Swift en partido de Kansas Chiefs vs. Buffalo Bills

En redes sociales, miles de personas reaccionaron al recibimiento de la artista en el estadio.

Por un lado, hubo quienes se mostraron molestos por la atención que se le ha dado en los últimos meses. Y es que, aseguran, el deporte quedó en segundo plano a su lado.

“¿Puede haber alguien más molesto en la Tierra que Taylor Swift en un partido de los Kansas City Chiefs?”, “No tengo nada en contra de Taylor Swift, pero cuando los comentaristas no hacen nada más que hablar de ella, se vuelve molesto”, “El DJ del bar puso música de Taylor Swift y no sabe por qué lo están abucheando”, “Nunca creí ver el día en el que todo un bar abucheara a Taylor Swift”, “Quiero que ganan los Buffalo Bills solo para dejar de ver a Taylor”, “Ni siquiera ha empezado el partido y ya me aburrí de Taylor Swift”, “Creo que es he visto más de Taylor Swift que del partido”, fueron algunos de sus comentarios.



Del lado contrario, muchos ‘swifties’ defendieron a la cantante de ‘Shake It Off’, con mensajes como:

“Si crees que Jason Kelce alocándose en un partido de futbol es genial, pero te molesta que Taylor Swift apoye a su novio, puede que odies a las mujeres”, “Los hombres antes iban a la guerra, ahora se molestan porque Taylor Swift va a un partido de futbol”, “¿Por qué la gente se molesta porque Taylor Swift está ahí, por qué no debería? Quéjense con las televisoras por mostrarla tanto, pero ella no hizo nada malo”, “¿Alguien más cree que es increíble ver a Taylor Swift apoyar a su novio?”, “Cada día más hincha del Club Atlético Taylor Swift”.



En medio de las opiniones dividas, tampoco faltaron los comentarios cómicos. Un usuario expresó:

“Lo siento, pero el único Medio Tiempo del Super Bowl que aceptaremos es Taylor Swift cantando mientras Jason Kelce baila sin camisa”.

La respuesta de Taylor Swift a la atención que le ponen en los partidos de la NFL

Si bien la cantante siempre se puede apoyar en sus fans para defenderla, ya en diciembre pasado se refirió de propia voz a los comentarios negativos que su presencia en los partidos de la NFL ha generado:

“No sé cómo saben en qué palco estoy. Hay una cámara como a media milla de distancia y no sabes en dónde está, y no tienes idea de cuándo te está apuntando para ponerte en la transmisión, así que no sé si me están mostrando 17 veces o una. Yo solo estoy ahí para apoyar a Travis, no tengo idea de si me están mostrando demasiado y si molesto a algunos padres, Brads o Chads (aficionados)”.

Taylor Swift Imagen Getty Images



¿Qué piensas tú de la presencia de Swift en los partidos de la NFL?