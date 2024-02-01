Ya no podrás usar canciones de Taylor Swift, Ariana Grande ni Harry Styles en TikTok tras pelito con disquera: aquí la lista

Video Taylor Swift está cambiando tu vida sin que te des cuenta: domina el deporte, la economía y más

Universal Music Group (UMG) sorprendió este 30 de enero al romper relaciones comerciales con la red social TikTok, por medio de una impactante carta abierta.

El contraro entre la discográfica y la plataforma china, propiedad de ByteDance, finalizó este 31 de enero, sin posibilidad de renovación, pero ¿por qué se dio todo esto?

¿Qué dice la carta de Universal Music Group?

El gigante de la música asegura que su misión es ayudar a sus artistas y compositores a alcanzar su mayor potencial creativo y comercial, y dado que el éxito de TikTok como una de las redes sociales más grandes del mundo, se ha basado en gran parte en la música que éstos realizan, UMG presionó sobre tres temas que les preocupan: la compensación adecuada para sus artistas, la protección de los artistas humanos de los efectos nocivos de la IA (Inteligencia Artificial) y seguridad en línea para los usuarios de TikTok.

Universal Music Group reveló que TikTok propuso pagar a sus artistas y compositores una tarifa que es tan sólo una fracción de lo que pagan las principales plataformas sociales en situaciones similares, lo cual no le pareció, sobre todo por su enorme y creciente base de usuarios.

"Sus ingresos por publicidad en rápido aumento y su creciente dependencia del contenido basado en música, TikTok representa solo alrededor del 1% de nuestros ingresos totales. TikTok está intentando construir un negocio basado en la música, sin pagar un valor justo por la música", mencionan.



Tampoco le parece a la discográfica que TikTok se esté llenando de grabaciones generadas por IA y "no se esfuerce por lidiar con las grandes cantidades de contenido que infringen la música de los artistas".

Además, acusó a TikTok de reaccionar con indiferencia e intentar después intimidarlos (eliminando selectivamente la música de algunos de sus artistas en desarrollo, mientras se mantienen en la plataforma estrellas globales que impulsan la audiencia) para aceptar un acuerdo de menor valor que el anterior.

Aunque no subestiman el poder de TikTok y lo que significará el retirarse de ahí para sus artistas, están dispuestos a llegar a las últimas consecuencias.

¿Qué dijo TikTok sobre las declaraciones de Universal Music Group?

TikTok lanzó su respuesta, en la que lamenta que Universal "haya puesto por delante su avaricia, por encima de los intereses de los artistas y compositores", además, asegura que son falsas sus denuncias.

"Han decidido alejarse del potente apoyo de una plataforma con más de mil millones de usuarios que sirve como promoción gratuita y vehículo para el descubrimiento de talento", manifestó.

¿Qué consecuencias tendrá esta ruptura?

Las canciones de los artistas que están en el catálogo del gigante de la música ya han dejado de estar disponibles para los usuarios de TikTok, tanto para los videos que crean como los que consumen.

TikTok parece no mostrarse preocupado por esto, ya que ha logrado llegar a acuerdos con otras compañías como Sony y Warner.

¿Qué artistas ya no estarán disponibles en TikTok?

Los artistas que maneja la UMG son: Adele, J Balvin, Justin Bieber, Mariah Carey, Coldplay, Lana Del Rey, Jason Derulo, Disclosure, Drake, Dua Lipa, Bob Dylan, Billie Eilish, Eminem, Feid, Martin Garrix, Selena Gomez, Ariana Grande, Jimi Hendrix, Joe Jonas, Carin León, Linkin Park, Demi Lovato, Maroon 5, Pearl Jam, Post Malone, Elvis Presley, Red Hot Chili Peppers, Rosalía, Britney Spears, Harry Styles, Taylor Swift, Justin Timberlake, U2, The Weeknd, entre muchos otros cantantes y compositores internacionales.