Taylor Swift consigue récord histórico que tenía Michael Jackson, ¿de qué se trata?

Taylor Swift está cambiando tu vida sin que te des cuenta: domina el deporte, la economía y más

El 2024 comenzó hace apenas unos días y Taylor Swift ha conseguido un nuevo récord gracias a la versión cinematográfica de ‘The Eras Tour’, gira que continuará en febrero próximo en Tokio, Japón, para pasar por Europa y terminar en Latinoamérica.

La versión para cines de 'The Eras Tour' de Taylor Swift ha roto un récord que tenían anteriormente Michael Jackson. Imagen Getty Images

Taylor Swift continúa ganando récords: Venció a Michael Jackson

La versión para cines de ‘The Eras Tour’ se estrenó en China el 31 de diciembre de 2023 y en su primera semana acumuló más de 8,7 millones de dólares en taquilla, sumando ya 261,6 millones de dólares a nivel mundial, de acuerdo con lo anunciado por AMC, publicado en el portal especializado The Hollywood Reporter.

Con esa recaudación, el filme de la cantante, de 34 años, ha conseguido el récord del documental de un concierto más taquillero de la historia, quitándole el lugar a Michael Jackson con ‘This is It’, el cual se estrenó en 2009.



La intérprete de ‘Blank Space’, ‘Anti-hero’ y ‘Look what you made me do’ ya había superado lo recaudado del filme de Justin Bieber, ‘Never say Never’ en octubre pasado, cifras que no sorprendieron mucho a los especialistas, ya que solamente en la preventa consiguió 100 millones de dólares en todo el mundo.

"Su espectacular actuación deleitó a los fans de todo el mundo y sirve como otro fuerte recordatorio sobre el poder de la extraordinaria cinematografía y la magia de las salas de cine", expresó Adam Aron, el CEO de AMC.



Además de conseguir estos récords en taquilla, ‘The Eras Tour’ de Taylor Swift fue nominado a los Golden Globes 2024 en la categoría ‘Cinematic and Box Office Achievement’ (Logro cinematográfico y de taquilla), la cual ganó la película de ‘Barbie’ la noche del 7 de enero.

¿De qué se trataba ‘This is It’, el documental de Michael Jackson?

‘Michael Jackson’s This It’, o también conocido en latinoamérica como ‘Michael Jackson: Esto es todo’ es un concierto- documental dirigido por Kenny Ortega en 2009.

Este proyecto recopila los ensayos y el detrás de cámaras de la que hubiera sido la última gira de Jackson, la cual no pudo completar debido a su muerte.

Aunque en un inicio se tenía planeado que todo este proyecto se lanzara después de la gira, la muerte del ‘Rey del Pop’ cambió todos los planes y el director optó por adelantar la producción del documental para lanzarlo en cines.



Esta producción no se salvó de los escándalos, ya que muchos pensaron que el filme solo fue hecho para obtener las ganancias que perdieron por la cancelación de los conciertos, incluso la familia Jackson no habló bien de este proyecto e intentaron cancelarlo en varias ocasiones, sin tener éxito.

¿Qué concierto documental es tu favorito? No olvides dejar tu respuesta en la sección de comentarios.