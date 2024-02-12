El Super Bowl LVIII inundó de memes las redes sociales: Taylor Swift se robó el show sin hacer nada

Video El romántico beso de Taylor Swift a Travis Kelce con el que celebraron su triunfo en el Super Bowl

El pasado 11 de febrero, los Kansas City Chiefs y los 49ers de San Francisco se disputaron el Super Bowl 2024. El importante partido no pasó desapercibido para los aficionados, quienes llenaron las redes sociales con sus impresiones sobre lo sucedido en el campo.

Pero no solo eso, los comentarios y memes en plataformas digitales también giraron alrededor del Medio Tiempo del encuentro deportivo, así como de una estrella que no pisó el campo sino hasta terminado el encuentro: Taylor Swift. Así fue como se vivió el partido en redes sociales.

Super Bowl 2024: partido entre Kansas City Chiefs y San Francisco 49ers inunda de memes

La emoción por el momento más importante de la NFL era tal que, desde horas previas, algunos internautas estaban listos para sintonizar el enfrentamiento.



Apenas empezó a correr el reloj del encuentro, los aficionados llenaron las redes sociales con comentarios sobre que lo veían en la cancha.

Los primeros cuartos del Super Bowl LVIII no llenaron las expectativas para un partido tan importante, por lo que fue solo cuestión de tiempo para que los hinchas hicieran sus sugerencias de cambios en la estrategia o jugadores. Claro, siempre con el toque de humor que caracteriza a los usuarios de redes sociales.

Una vez más Josh salvará el Super Bowl pic.twitter.com/Od4nRQu0RK — Witch 🕷 (@theblaiirwitch) February 11, 2024



Pese a que este es el partido más importante de la NFL, gran parte de la atención estuvo centrada en Taylor Swift, una de las artistas más importantes del momento y pareja de Travis Kelce. En ese sentido, algunos solo marcaron las anotaciones en función de la cantante.

Después del Medio Tiempo, el partido entre los Chiefs y los 49ers subió la tensión, lo que se hizo evidente de inmediato.

Mood de todos ahorita #SuperBowl2024 pic.twitter.com/qWCWwr77Ig — La Tia Puercaylor N1 & N4 🇲🇽 (@LaPuercaylor) February 12, 2024

De último minuto, y en un tiempo extra, los de Kansas le dieron una vuelta al marcador y se llevaron el título de campeones, lo que generó todo tipo de reacciones entre sus contrincantes.

I Went to sleep when the 49ers were winning 10-3 woke up to see chiefs win pic.twitter.com/hRqctOMclP — ✰ (@CookedbyHR) February 12, 2024



Eso sí, sus seguidores no podían esconder su emoción por ver a su equipo triunfante.

GANO LOS CHIEFS, GANAMOS EL SUPER BOWL, TERCER SB PARA PATRICK MAHOMES. ESTO ES HISTORIA DIVINA #SuperBowl2024pic.twitter.com/nA1NLDwADh — Diana 🇨🇷 (@JonasSwifieF1) February 12, 2024



Entre los fanáticos tampoco faltaron los aplausos hacia sus jugadores favoritos.

ONE MORE TIME FOR THE BACK TO BACK SUPER BOWL WINNING, DYNASTY CEMENTING KANSAS CITY CHIEFS https://t.co/EHm6leV3Ea pic.twitter.com/lvZQf3H1RV — Bird Law Expert 🇺🇦 (@RealBirdLawyer) February 12, 2024

Taylor Swift se robó la atención del Super Bowl 2024

Pese a que año con año el partido es uno de los eventos deportivos más importantes y esperados, su edición 58 tuvo un atractivo extra: una cantante que no se presentó en el Medio Tiempo y que se mantuvo en un palco todo el partido.

Travis Kelce, además de ser uno de los jugadores más valiosos del Kansas City Chiefs, es el actual novio de Taylor Swift, por lo que la presencia de la Persona del Año en 2023, según ‘Time’ estaba más que esperada.

El romance entre los dos ha atraído a la legión de fans de ella y, consigo, una mayor audiencia y hasta importantes ganancias para la NFL.

Miles de ‘swifties’ admitieron que el del 2024 era el primer Super Bowl que veían y lo hacían con la única intención de ver a su artista apoyar a su pareja.

yo soy igual que ice pice, no entiendo una chingada de futbol americano pero estoy aquí por taylor swift #SuperBowl2024 pic.twitter.com/KpURjcot32 — aris 🍒 (@chlpcherry) February 12, 2024

Cuando, inicialmente, los Kansas City Chiefs iban perdiendo, muchos se imaginaron la decepción que ella se debió llevar.



Pero, lo cierto es que la intérprete de ‘Karma’ parecía tener un buen tiempo sin importar el puntaje.

kansas city jugando bien mal

Taylor Swift en las gradas pic.twitter.com/4yuEPUJam8 — sadbunny (@_imaarn) February 12, 2024



Cuando el equipo de Travis Kelce finalmente se hizo con el trofeo, los ‘swifties’ no podían estar más que felices.

SWIFTIES CELEBRANDO EL TRIUNFO DE TRAVIS KELCE SIN SABER NADA DE FÚTBOL AMERICANO PERO TOMANDOLO COMO UN TRIUNFO PARA TAYLOR#SuperBowl #SuperBowl2024pic.twitter.com/GbNS2hvC6J — 𝐢𝐥𝐢𝐚𝐧𝐚 (taylor’s version) (@ilianacucu) February 12, 2024



Muchos, comentaron que, pese a no tener nociones sobre fútbol americano, estaban convencidos de que los Kansas City Chiefs serían los ganadores, puesto que la cantante de 34 años y sus fans “nunca” pierden.

Cómo no iban a confiar si Taylor Swift lo predijo. #SuperBowl2024 pic.twitter.com/yZQKxpoYpr — Melannie (@melannievelezs) February 12, 2024



Y no faltaron quienes compararon el momento con el final de una comedia romántica.

Esperando a que travis kelce vaya a darle un beso a taylor y le diga: NÚMERO 1 EN LA CANCHA Y NUMERO 1 EN TU CORAZÓN HERMOSA#SuperBowl #SuperBowl2024pic.twitter.com/US2B6ZlY1p — 𝐢𝐥𝐢𝐚𝐧𝐚 (taylor’s version) (@ilianacucu) February 12, 2024