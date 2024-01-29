¿Taylor Swift podrá asistir al Super Bowl para ver jugar a su novio? Esta es la hazaña que tendrá que realizar

Video ¿Taylor Swift ya encontró a su hombre ideal? Travis Kelce le dio el regalo más divertido para conquistarla

El domingo 28 de enero, los Kansas City Chiefs ganaron su pase al Super Bowl, donde se enfrentarán a los San Francisco 49ers, y por supuesto, Taylor Swift estuvo presente para apoyar a su novio, Travis Kelce.

Taylor Swift junto a Travis Kelce en el estadio M&T Bank el pasado 28 de enero Imagen Getty Images

¿Taylor Swift estará presente en el Super Bowl?

PUBLICIDAD

La cantante de éxitos como ‘Karma’, Lavender Haze’ y ‘Bad Blood’ estuvo presente en M&T Bank Stadium en Baltimore, Maryland, Estados Unidos, para apoyar a su pareja, mientras su nombre era tendencia en X debido a la filtración de imágenes falsas suyas, creadas por inteligencia artificial.

Tras la victoria de los Chiefs, Taylor bajó al campo y no dudó en abrazarlo, incluso besarlo, a pesar de que han evitado que los capten en situaciones románticas.

Tras este triunfo, muchas personas se preguntan qué usará o si la enfocarán demasiado durante el Super Bowl, cuyo show de medio tiempo será amenizado por Usher, pero hay un detalle que quizás provoque que falte al gran juego de su novio: su gira de conciertos.

The Eras Tour, una de las giras más exitosas de la industria musical

En marzo de 2023, Taylor Swift comenzó ‘The Eras Tour’, una gira que abarca sus 17 años de trayectoria musical incluyendo canciones de sus 10 discos, la cual ha llegado a 24 ciudades en Estados Unidos, México, Argentina y Brasil.

A pesar de que en octubre salió en cines la versión cinematográfica de este evento, la gira aún no termina y este 2024, Swift tiene conciertos programados para Asia, Europa y Norteamérica, comenzando en Japón.



La cantante, de 34 años, se presentará 4 noches en Tokio, el 7, 8, 9 y 10 de febrero, después pasará a Melbourne y Sidney, en Australia, para dar otros seis shows y estará en Singapur en marzo. En mayo estará en Madrid, Lisboa, Milán y Londrés, pasando nuevamente a Estados Unidos en Agosto y dar por terminada su gira en diciembre en Canadá.

PUBLICIDAD

El último show de Taylor Swift en Japón será un día antes del Super Bowl, lo cual complicaría su llegada a Estados Unidos, pero no le impide estar ahí junto a su novio.

De acuerdo con el sitio ‘El País’, Taylor Swift está a 9 mil kilómetros de distancia del estadio donde ocurrirá el partido de futbol americano, teniendo un vuelo de casi medio día.

Si Taylor sube de inmediato a un vuelo en cuanto termine su concierto, podría llegar a las Vegas alrededor de las 7 de la tarde, justo a tiempo para presenciar la parte final del juego.

Tenemos todo fríamente calculado.



Si Taylor sale de Tokio a las 12 am después de su último show si la veremos en el Super Bowl.



pic.twitter.com/tVkJZuVA5c — Taylor Swift México (@tayswiftmex_2) January 28, 2024



¿Crees que Taylor Swift estará presente en el Super Bowl junto a Travis Kelce? No olvides dejar tu opinión en la sección de comentarios.