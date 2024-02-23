Captan masiva "bola de fuego" en diferentes puntos de Estados Unidos: ¿un meteorito o un ovni?

Video El Cometa Diablo 'rozará' la Tierra muy pronto: es tres veces más grande que el Monte Everest

Un meteorito es una roca espacial que ingresa en la atmósfera de la Tierra y al momento de hacerlo, la resistencia del aire sobre ella la calienta tanto que emite un tipo de destello. Esos objetos provenientes del espacio exterior rara vez captados por cámaras, pero el siguiente resultó ser una excepción.

Avistamiento de meteorito Estados Unidos causa pánico en redes: videos se hacen virales en redes

El pasado 21 de febrero diversos internautas mencionaron en las redes sociales haber visto lo que parecía una bola de fuego en el cielo por un par de segundos. Fue en lugares como Virginia, Maryland, Pennsylvania, Nueva Jersey o Delaware donde pudo ser visible y comenzó a generar pánico.

"La verdad está ahí afuera", "OMG ¿qué es eso?", "¿Llegaron los últimos días?", "Desapareció muy rápido", "Juraría que era un ovni llegando a la Tierra", "Me preguntaba si eso es lo que vi anoche. Yo estaba conduciendo", "¿Dónde habrá aterrizado y qué es?", "Yo también lo vi, qué bueno que no estoy loca", "Pensé que fui la única que lo vi", o "Tal vez la invasión de los ladrones de cuerpos, empezó", fueron algunos puntos de vista.



Si bien en un inicio nadie sabía lo que era las teorías comenzaron a llegar, como por ejemplo que se trataba de la llegada de un ovni o un objeto a punto de chocar con la Tierra, pero fue la Sociedad Estadounidense de Meteoros, quien reveló la verdad.

De acuerdo a la organización se trató de un meteorito que entró en la atmósfera terrestre que rápidamente se quemó y no representó un peligro inminente para la población. Más de 200 personas reportaron el avistamiento alrededor de las 6:45 y 7 pm, y pudo ser observado en 11 estados diferentes de Estados Unidos, además de algunas partes de Canadá.

El meteorito fue captado de diversos ángulos Imagen American Meteor Society



La Sociedad Estadounidense de Meteoros recopiló más de una docena de videos caseros donde se puede ver el meteorito desde diferentes ángulos. Algo impactante, es que en ciertos clips el avistamiento luce con una mayor luminosidad y duración que en otros.

"Parecía muy grande en el cielo con una larga estela" y "Fue la cosa más asombrosa que he visto en mi vida", resultaron ser algunas de las declaraciones hechas por los observadores del meteorito, de acuerdo al portal 'Fox Weather'.



Hasta ahora, no ha recibido ningún informe de que la materia espacial haya impactado el suelo, pero si lo hizo, las áreas del suroeste de los Estados Unidos pueden ser el punto donde se encuentran.

¿Cuántos kilos de meteorito caen en la Tierra al año?

La NASA asegura que alrededor de 48 mil kilos de materia espacial chocan diariamente contra la Tierra, pero gran parte del material se quema y no es visible; sin embargo, existen expeciones como esta, la cual le regala una linda postal a los afortunados que miraron el cielo en el lugar y tiempo correcto.



