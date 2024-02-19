Más de 2 mil asteroides acechan la Tierra: así actuará la NASA si alguno es peligroso para la humanidad
La Oficina de Coordinación de Defensa Planetaria, en conjunto con la IAWN, marca un protocolo en caso de una amenaza por asteroides.
Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.
¿Qué pasaría si uno de los tantos asteroides que acechan el planeta Tierra pone en peligro la existencia de la humanidad? La NASA, en conjunto con otras organizaciones, tienen fijado un protocolo de alerta, ¿cuál es?
¿Cuál es el protocolo de la NASA ante una amenaza de asteroide?
Si algo mantiene a la humanidad alerta ante las sorpresas que puede guardar la inmensidad del universo es el que un asteroide de la magnitud similar o mayor al meteorito que acabó con toda una especie en el inicio de las eras se impacte con la Tierra.
Por ello, existe todo un protocolo fijado por La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, más conocida como NASA, que, a través de la Oficina de Coordinación de Defensa Planetaria, marca los pasos a seguir en caso de que se detecte la aproximación de un asteroide u objeto altamente peligroso para el planeta.
La agencia trabaja en coordinación con un grupo de astrónomos, provenientes de todo el mundo, que se encargan de vigilar y reportar cualquiera de los objetos de este tipo observados en el espacio.
La Red Internacional de Alerta de Asteroides, IAWN, como se le conoce a este equipo de especialistas, son los encargados de emitir el informe sobre el hallazgo de uno de estos objetos y junto al resto de la organización evaluaran el tipo de amenaza.
Si el veredicto resulta un peligro para la Tierra, se emite un aviso a la NASA quien se encargara de lanzar la alerta. En caso de que sea el territorio de Estados Unidos el que se vea comprometido, el aviso se enviará a la Casa Blanca y esta haría el anuncio oficial al público.
Mientras que si es en territorio internacional donde se tiene fijada la alerta, sería la Oficina de Asuntos del Espacio Ultraterrestre de las Naciones Unidas la que se haría caso del anuncio, afirmó el sitio web ‘El Sol de Puebla’.
¿Cuántos asteroides potencialmente peligrosos acechan la Tierra?
De acuerdo con La Red Internacional de Alerta de Asteroides al menos 2 mil 300 asteroides, con un diámetro aproximado de 140 metros y con una distancia de 0.5 unidades astronómicas, considerados potencialmente peligrosos, se encuentran acechando a la Tierra, mientras que 153 podrían ser calificados como causantes de un daño inmenso al planeta.
Ante los cientos de asteroides que orbitan la Tierra, la NASA ha implementado planes de defensa contra objetos próximos a la Tierra como el proyecto DART, una nave capaz de cambiar la dirección de un asteroide u otro objeto próximo al planeta.
En 2022, la NASA informó que el impacto de DART fue capaz de cambiar de dirección a su “asteroide objetivo, Dimorphos”, la primera de la historia.
“Esta misión muestra que la NASA se está intentando preparar para cualquier cosa que el universo nos depare. En la NASA hemos demostrado que nos tomamos en serio nuestro papel como defensores del planeta. Este es un momento decisivo para la defensa planetaria y para toda la humanidad, lo que demuestra el compromiso del excepcional equipo de la NASA y sus socios de todo el mundo”, informó entonces Bill Nelson, administrador de la NASA.