Integrantes de Die Antwoord son acusados por su hijo de abuso: Internet no los perdona

Die Antwoord ganó fama gracias a su rimas ingeniosas, sonido eléctrico y la energía que desbordan en cada show.

Con más de una década de carrera, aún siguen activos en la música, pero en los últimos años han tenido un bajo perfil.

La dupla, integrada por Yolandi Visser y Ninja , nació en Sudáfrica, y logró ser reconocida a nivel mundial como pocas lo han hecho.

La excentricidad en sus videos y forma de vestirse, levantaron polémica en más de una ocasión; sin embargo esta vez recibieron fuertes acusaciones de parte de su hijo adoptivo Gabriel 'Tokkie' du Preez.

Tokkie los acusa de abuso físico y mental

El pasado 19 de abril, en el canal de Youtube perteneciente al videografo Ben Jay Crossman, se publicó una entrevista de 46 minutos donde Tokkie habla sobre su vida cuando aún vivía con Yolandi y Ninja, quienes lo adoptaron a ella y a su hermana cuando él tenía 9 años.

Du Preez, que padece una rara enfermedad de la piel llamada displasia ectodérmica hipohidrótica, ahora tiene 20 años y se encuentra lejos de sus padres adoptivos porque presuntamente abusaron de él física y psicológicamente al punto de pensar que era su esclavo, así lo comentó en el video.

"Me hicieron creer que yo era el diablo. Me hicieron jurar más y me hicieron creer que podía quemar a la gente en el infierno y que yo soy el rey del infierno. Me dijeron que podía traer la oscuridad al mundo. Me hicieron sentir como si en realidad fuera un esclavo".



El hijo de los famosos músicos, relató que en una ocasión cuando tenía 13 años su madre Yolandi se comportó extraño y su padre Ninja, también comenzó a mostrar actitudes fuera de lugar, lo cual hace que ya no quiera verlos.

La peor parte fue ver a mi supuesta madre o madre adoptiva desnuda en una habitación, borracha. Experimentar a mi madre borracha, desnuda y queriendo que yo pasara tiempo con ella en la habitación mientras estaba desnuda. Encontré eso muy perturbador. En diciembre pasado, Ninja y ellos aparentemente llevaron a mi hermana a un sauna y todos estaban desnudos en el sauna y querían que mi hermana también se desnudara. ¿Por qué Ninja quiere ver a mi hermana desnuda? Ella es tan pequeña. Es bastante raro, me parece una vibra pervertida que Ninja quiere tener con mi hermana. Cada vez que llama a la familia, preguntan si mi hermana ya está embarazada y eso no va a suceder, no bajo mi supervisión".



Tokkie expresó su preocupación por su hermana, debido a que ella aún vive con sus padres adoptivos por ser menor de edad y no quiere que continúe viviendo experiencias como las antes mencionadas.

¿Qué piensa el Internet de esto?

En el momento que se difundió el video y la noticia, las redes sociales explotaron por las acusaciones.

Muchos internautas quedaron en shock, puesto que no esperaban que Die Antwood se viera envuelto en algo así.



En Twitter los usuarios piden que la agrupación no vuelva a pisar un escenario y apoyan incondicionalmente a Tokkie, quien se ganó el respeto de muchos por haber alzado la voz.

"Con la denuncia a Die Antwoord esperemos que nunca más toquen un escenario","Que asco y perturbante lo de Die Antwoord. Deberían ir a la cárcel", "Ya vamos a cancelar a Die Antwoord? , si me gustaba, pero se pasaron ", "Pues desde que los Die Antwoord andaban usando a Tokkie y su condición como un accesorio para sus videos musicales se podía ver que muy buenos no eran pero resultó que todo estaba mucho peor son un par de enfermos", o "Cuando trabajé en un videoclip de Die Antwoord en 2019, me dejaron sentada bajo una glorieta sola durante horas en Fietas. Tokkie vino a sentarse conmigo para que no me robaran y me dio jugo después de no haber sido alimentado en el set todo el día. Es tan suave y amable que no se merecía esto",son solo algunos de los tuits respecto al tema

Por otro lado, hubieron personas que no se sorprendieron en lo absoluto de la acusación, ya que en 2019, Ninja fue acusado por la la rapera australiana Zheani de violación, tortura y actos satánicos.

Muchos usuarios expresaron que tras conocer las acusaciones de Die Antwoord, dejarán de escuchar sus canciones como una manera de apoyo a Tokkie e incluso muchos fans expresaron que no serán más sus seguidores.

"Hoy dejo de escuchar a Die Antwoord, sus actos deben tener consecuencias inmediatas", "No sigan escuchando a Die Antwoord, después de las acusaciones que hizo su hijo y aquellas anteriores todo indica que no son buenas personas" o "Que feo caso, jamás volveré a escucharlos y los quitaré de mi Spotify", fueron las opiniones de los internautas.



Hasta el momento los integrantes de la banda Yolandi y Ninja, no se han pronunciado respecto a las acusaciones y Tokkie, tampoco esclareció si procederá de manera legal contra sus padres por los presuntos crímenes que se les imputan.